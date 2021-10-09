وزيرة «البيئة»: تجنبنا ملوثات الهواء بإجمالي 932 طن انبعاثات الشهر الماضي

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أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أنه لم يتم رصد أي تجاوز خلال الفترة من ١ سبتمبر حتى يوم ٢١ من نفس الشهر العام الجارى، في انبعاثات مداخن المنشآت المربوطة على شبكة رصد الانبعاثات الصناعية، والتي تبلغ 383 مدخنة لعدد 84 منشأة صناعية، مؤكدة أن هذه الفترة شهدت المرور الميداني على 56 منشأة صناعية كبرى بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، كما تم المرور الميداني على 1685 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة، ليصل إجمالي المنشآت الصناعية التي تم المرور والتفتيش عليها خلال الفترة المشار إليها إلى 1741 منشأة صناعية، مشددة على أنه قد تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

ولفتت فؤاد إلى أنه تم خلال الفترة المشار إليها، استقبال 22 شكوى بواقع 3 شكاوى تضرر من حرق المخلفات الزراعية، بالإضافة إلى 19 شكوى تضرر من حرق القمامة، حيث تم التعامل مع كافة الشكاوى وإزالة أسبابها بنسبة 100% بالتعاون مع الحماية المدنية، مع تحرير محاضر للمخالفين، وأضافت أن هذه الفترة شهدت عقد 1264 حملة وندوة تعريفية للمواطنين للتوعية بمخاطر الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والتعريف بكيفية الاستفادة من قش الأرز، وذلك بمحافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية.

وأكدت وزيرة البيئة أن بيانات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط أشارت إلى أن مؤشر جودة الهواء خلال الفترة المشار اليها جاء بمستوى الجيد خلال 89% من أيام الرصد بالقاهرة الكبرى، وبنسبة 96% من أيام الرصد في نطاق الدلتا، وأن الجهود المبذولة أثمرت خلال نفس الفترة عن تجنب ملوثات الهواء بإجمالي 932 طن انبعاثات.