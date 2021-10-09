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محافظ بني سويف يوجه بتوفير التيسيرات اللازمة للمرحلة الثانية من حملة «المرأة صانعة السلام»

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محافظ بني سويف يوجه بتوفير التيسيرات اللازمة للمرحلة الثانية من حملة «المرأة صانعة السلام» محافظ بني سويف يوجه بتوفير التيسيرات اللازمة للمرحلة الثانية من حملة «المرأة صانعة السلام»

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أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، توجيهاته بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب والتي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة، تحت عنوان «المرأة صانعة السلام»، والمقرر انطلاقها «غداً الأحد»، وذلك بعدما تم تنفيذ المرحلة الأولى من الحملة في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الماضى.

أوضحت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس ببني سويف، أن الحملة تستهدف مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب ونشر رسائل الحملة، موضحة أن أوى فعاليات الحملة ستبدأ، اليوم السبت، بيوم تدريبي بالمجلس لتدريب المشاركات في الحملة من المتطوعات والرائدات الريفيات، قبل نزولهن القرى المستهدفة في الحملة التي يتم تنفيذها في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وأضافت مقررة الفرع، أن المرحلة الثانية من الحملة تستهدف 18 قرية بمراكز، ناصر، ببا وبني سويف ( أبوشربان، طرشوب، بني مؤمنة، فزارة، عزبة الحديدي، كوم الصعايدة، نزلة الزاوية، الفقاعي، كوم أبوخلاد، بني عدي، دنديل، الرياض، الزيتون، حسن نامق، نجع العرب، الحمام، بجانب قريتي باروط وأهوة)،حيث تتضمن االحملة ،بجانب التدريب المسبق للرائدات الريفيات والمتطوعات المشاركات في الحملة، فعاليات فنية وحرفية تضم المواطنين بالقرى المختارة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة باسم « أرض الأمن والسلام».

تجدر الإشارة إلى أن حملة طرق الأبواب هي المرحلة الرابعة في إطار برنامج «المراة المصرية صانعة السلام» ضمن الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة الأمن والسلم الدوليين، حيث شملت المراحل الأولى رفع مهارات ومعارف القائمين على برامج التواصل المجتمعي تمهيدا للنزول للمجتمعات المحلية.

المصرى اليوم

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