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في سجلات نصر أكتوبر .. فيلم وثائقي لوزارة الدفاع يصف الفريق الشاذلي بـ«بطل من ذهب»

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في سجلات نصر أكتوبر .. فيلم وثائقي لوزارة الدفاع يصف الفريق الشاذلي بـ«بطل من ذهب» في سجلات نصر أكتوبر .. فيلم وثائقي لوزارة الدفاع يصف الفريق الشاذلي بـ«بطل من ذهب»

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في سجلات نصر اكتوبر المجيد، أحداث وشخصيات بذلوا العطاء واستحقوا الثناء، تقديرًا لما قدموه من عزة وكرامة الوطن، ففي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات.

ومن بين هؤلاء الأبطال، الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة في حرب أكتوبر، ولد الفريق سعد الشاذلي، بمحافظة الغربية في ابريل 1922، وتخرج في الكلية الحربية، ضابطا بسلاح المشاة في فبراير عام 1939، شارك في الحرب العالمية الثانية، وحرب فلسطين، كما أسس وقاد أول فرقة مظلات في .

وفي عام 1954، قاد الفريق الشاذلي، قاد كتيبة مظلات أثناء العداون الثلاثي على مصر عام 1956، ثم قاد اللواء الأول مشاة في حرب اليمن من عام 1965 حتى عام 1966، وعُين قائدًا للقوات الخاصة من عام 1967 وحتى 1969.

تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة المصرية في 16 مايو 1971 حتى 3 من ديسمبر 1973، أصدر التوجيه الـ 41 والذي حدد فيه أدق المهام التفصيلية للقوات المصرية أثناء العبور والاقتحام، ويُنسب إليه الفضل في وضع خطة «المآذن العالية» العملية بدر، التي فتحت باب النصر، في حرب أكتوبر.

يسجل التاريخ اسمه من ذهب كأحد أبرز القادة العسكريين في التاريخ المعاصر، إذ حصل على وسام نجمة الشرف العسكرية عن دوره القيادي في حرب اكتوبر، ورحل الفريق البطل سعد الشاذلي 10 فبراير 2011 عن عمر ناهز 92 عامًا، ومُنح قلادة النيل العظمى عن أعماله الجليلة التي قدمها للأمة المصرية.

المصرى اليوم

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