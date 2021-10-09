تعليم الشرقية تنهي استعدادتها لاستقبال مليون و٧٥٠ ألف طالب مع بداية العام الدراسي الجديد

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أنهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021 م – 2022 م حيث يستعد نحو 4 آلاف و600 مدرسة ،لاستقبال أكثر من مليون و750 ألف طالب وطالبة تقريبا، على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

ومن جانبه عقد رمضان عبدالحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إجتماعا عن طريق الفيديو كونفراس، مع مديري عموم الإدارات التعليمية وكلاء الادارات، ومديري مراحل التعليم الابتدائي، والاعدادي، والثانوي والفني، ورؤساء أقسام التطوير التكنولوجي للاطمئنان على جاهزية الإدارات التعليمية لاستقبال العام الدارسي الجديد 2021 م / 2022 م، بحضور مدير عام التعليم العام، ومديرعام الشؤون التنفيذية، ومدير عام التعليم الفني، ومدير إدارة تنسيق المتابعة وتقويم الاداء، ومديري الادارات النوعية للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، ومدير أمن المديرية، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام .

أكد وكيل أول الوزارة على دخول عدد 54 مدرسة باجمالي 1044 فصل دراسي الخدمة هذا العام باجمالي، بتكلفة 498 مليون و700 الف جنيه، بالإضافة إلى المدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق، لافتا إلى أنه تم عمل بروتوكول أمنى مع مديرية أمن الشرقية، والخاص بتأمين المدارس والإدارات التعليمية ،والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت التعليمية وهيئات التدريس، والتلاميذ والعاملين بالمدارس، على أن يتم تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة بمعرفة مديري المدارس.

وشدد وكيل أول الوزارة على ضرورة التأكد من سلامة الكواشف الحرارية بكل مدرسة، لقياس درجة حرارة الطلاب والتلاميذ قبل دخولهم الفناء، وتنظيم عملية دخولهم صباحاً للمدرسة، وكذلك تنظيم خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ، ووضع سجل الزيارات على البوابة الرئيسية وعدم دخول أي شخصية للمدرسة، إلا بعد التأكد من تحقيق الشخصية وتسجيل بياناته وسبب الزيارة، وكذلك مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بالمدارس من قبل الفنيين، وخاصة توصيلات الكولدير، والأسوار، والأسطح وغيرها، وعدم تحميل أي أحمال كهربائية زائدة وعدم الإسراف في الإضاءة ليلاً، وفصل التيار الكهربي بعد انتهاء العمل عن الفصول الدراسية، فضلا عن التأكد من صلاحيات حنفيات الحريق للاستخدام، وكذلك طفايات الحريق وتوزيعها في الأماكن الهامة.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم على ضرورة وجود خطة للإخلاء وللاحداث الطارئة بالمدارس والإدارات التعليمية، مع عمل تجارب تدريبية عليها من حين إلى آخر، والتأكد من تكوين جماعة الطوارئ والأمن ومكافحة الحريق بكل مدرسة وإدارة تعليمية، للقيام بأعمال الدفاع المدني والإخلاء في حالة حدوث أي طارئ، والتنبيه على التلاميذ بعدم التعامل مع الباعة الجائلين المنتشرين خارج المدارس، وكذلك عمل لقاءات مستمرة مع العاملين لتوعيتهم وتوضيح الأمور لهم حتى لا يتم ترويج شائعات مخالفة للواقع والحقيقة تساعد على تأخير عجلة التقدم والتنمية، فضلا عن تفعيل دور الإشراف داخل المدرسة سواء لفناء المدرسة أو الأدوار أو الأجنحة أوالأقسام، والسيطرة على الطلاب خاصة في أوقات مغادرة الفصول أو الدخول إليها عند الانصراف بعد انتهاء اليوم الدراسي، والفحص الدوري لجميع النوافذ والتأكد من صلاحيتها وإمكانية غلقها بإحكام.

بالإضافة إلى إزالة جميع الملصقات والمكاتبات الموجودة على أسوار المدرسة من الخارج، والمتابعة المستمرة لنظافة الأسطح لعدم تراكم مياه الأمطار عليها، مما يسبب تآكل الأسطح وتعرضها للانهيار، وكذلك غلق الأبواب المؤدية للأسطح لعدم تعرض الطلاب للخطر، والتزام مدير المدرسة أو ما ينوب عنه ومسئول أمن المدرسة والإشراف اليومي بعدم مغادرة المدرسة في نهاية اليوم الدراسي إلا بعد التأكد من أن جميع التلاميذ قد غادروا المدرسة بسلام، مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق المدرسة، والإبلاغ عن أي سيارة تتواجد بجوار الأسوار بدون سائق ولمدة طويلة، وتقليل نسبة استخدام المواد القابلة للاشتعال داخل المباني والسيطرة على استخدامها، وضرورة تواجد عدد 2 فرد أمن على البوابة مع تدريبهم على الإجراءات الأمنية للعمل عند حدوث طارئ، فضلا عن تفعيل دور غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية، وربطها بغرفة العمليات المركزية بالوزارة لسرعة المعاونة والمساندة في دعم اتخاذ القرار في الأزمات والمشاكل الطارئة.

وأشار أنه تمت مراجعة موقف المدارس بالمحافظة، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، مؤكدا أن المدارس جاهزة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2021/2022؛ ولا يوجد معوقات أو مشاكل تعوق سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى أنه تم استلام كتب المراحل التعليمية المختلفة، وتسليمها لجميع الادارت بنسب المخصصات المحددة لها، وأنه تم تجهيز جميع المدارس الثانوية العامة على مستوي المديرية بخطوط الفايبر والبنية التكنولوجية والشاشات التفاعلية.

وأوضح وكيل أول الوزارة استعدادات مديرية التربية والتعليم بالشرقية، الطبية والصحية لإستقبال العام الدراسي الجديد، ودحرصا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وحفاظا عليهم من الاصابة بالامراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) بصفة خاصة وتكاتف الجهود، بين مختلف مؤسسات الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، وتنفيذا للاجراءات التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا في العملية التعليمية حيث تم تطعيم ما يقرب من 98 % من جميع العاملين بقطاع التعليم بالشرقية، والنسبة الباقية ما بين حالات مرضية مختلفة يتم متابعتها صحيا لتلقي العلاج، وسوف يتم تطعيمهم عندما تسمح ظروفهم المرضية بتلقي اللقاح كما تم التنبية على مديري عموم الإدارات التعليمية ومديري إدارات المدارس التعليمية، على التعاون مع حملة وزارة الصحة لأنطلاق حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس بالمحافظة.