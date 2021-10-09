بعد انتهاء ترميمه ... «الإسكندرية الأزهرية» تتسلم معهد «أبوالعيون» والتشغيل العام الجارى بعد تجهيزه (صور)

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ترأس الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم السبت، لجنة الاستلام الابتدائي، لمعهد الشيخ محمود أبوالعيون، بعد انتهاء أعمال الترميم، وقام بالترميم الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وتكونت لجنة الاستلام الابتدائي من؛ علاء الحلفاوى مدير الشؤون القانونية، وإبراهيم المغربي مدير التفتيش المالي والإداري، والمهندس زكريا الشيخ مسؤول الصيانة بالمنطقة، والمهندس محمد سمير، والمهندس محمد رمضان وجهاز الإشراف المهندسة منال عبدالعزيز مهندسة المنطقة وحمادة فتحي عضو الإدارة الهندسية، وبحضور سلامة القط مدير التعليم الثانوي، ومحمود جمال مدير إدارة الأمن.

قال «هاشم»، إنه جرت أعمال التسليم ويجرى حاليا البدء في تجهيز المعهد تمهيدا لتشغيله العام الجارى.

بعد انتهاء ترميمه ... "الإسكندرية الأزهرية" تتسلم معهد أبو العيون والتشغيل العام الجارى بعد تجهيزه (صور)