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أرجأ أشرف بن شرقي لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك إعلان موقفه النهائي من تمديد تعاقده مع الزمالك لموسمين جديدين، وفقاً لرغبة اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وطالب بن شرقي مسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تأجيل مناقشة الأمر وعدم التطرق له خلال الوقت الراهن.

ويسعي مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في تمديد تعاقد بن شرقي موسمين جديدين خصوصاً وان تعاقده مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري إلا ان رغبتهم اصطدمت برغبة بن شرقي في وضع شرط جزائي قيمته نصف مليون دولار يسمح له بالرحيل عن الزمالك عند تلقيه عرضاً للإحتراف في أي وقت.

وابدي مسؤولو نادي الريان القطري رغبتهم في ضم بن شرقي عقب نهاية عقده مع الزمالك نظراً لما يمتلكه اللاعب من قدرات فنية وبدنية عالية تؤهله ليكون احد الصفقات المهمة والمميزة للفريق خلال الفترة المقبلة وعرض مسؤولو الريان القطري عرضاً مغرياً على بن شرقي لإقناعه بعدم تمديد تعاقده مع نادي الزمالك والإكتفاء بالمدة المتبقية له مع نادي الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك جلسة مع مسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أبلغهم خلالها بضرورة حسم ملف تمديد التعاقد مع بن شرقي في اسرع وقت ممكن حتي لايفقد نادي الزمالك لاعب بقيمة اشرف بن شرقي الذي يعد واحد من اهم العناصر المتميزة في نادي الزمالك بعد تألقه اللافت للنظر.

وتمسك حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بموقفه الرافض لفكرة وجود شرط جزائي في عقد بن شرقي يسمح له بالرحيل عن نادي الزمالك في أي وقت وطالب بن شرقي بضرورة التنازل عن هذا الشرط خصوصاً وانه لايمكن بأي حال من الأحوال القبول بهذا الشرط.

وتألق اشرف بن شرقي مع الزمالك منذ انتقاله اليه منذ موسمين في صفقة انتقال حر ونجح في خلال تلك الفترة في الفوز مع الزمالك بأربع بطولات وهي بطولة السوبر الافريقي والسوبر المحلي وبطولة الدوري وبطولة كأس مصر مما جعله واحد من اهم النجوم التي تعلقت بها جماهير الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

ويعتبر بن شرقي لاعباً أساسيا مع المنتخب المغربي الأول ويشارك معه حالياً في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في الدوحة.

وستعقد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب جلسة مع بن شرقي عقب انتهائه من المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم وإجراء محاولة أخيرة معه للحصول على توقيعه على العقد الجديد وحسم الملف نهائياً قبل إنطلاق بطولة الدوري.