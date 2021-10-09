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تقتصر إصدار تصاريح العمرة على هذه الفئات

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السعودية تقتصر إصدار تصاريح العمرة على هذه الفئات تقتصر إصدار تصاريح العمرة على هذه الفئات

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قررت وزارة الحج والعمرة ، بالتعاون مع وزارة الصحة، اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق «توكلنا».

وأضافت الوزارة أن ضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتيْ التحصين، يجب على حاملي تلك التصاريح أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبًا لإلغائه.

وأوضحت الوزارة أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

المصرى اليوم

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