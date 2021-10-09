تعرف على جهود «الداخلية» خلال أسبوع

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها خلال أسبوع.

وفى مجال الأمن العام تم إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة والسحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 47 متهم، وبحوزتهم 21 قطعة سلاح نارى و31 قطعة سلاح أبيض، و31 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 3432 حكم قضائى متنوع، و273 قضية متنوعة.

كما تم إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وضبط 367 عنصر إجرامى شديد الخطورة، وبحوزتهم 168 قطعة سلاح نارى وكميات من المواد المخدرة المتنوعة.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 498 قطعة سلاح نارى، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلهما 19 مسدس وأجزاء وأدوات التصنيع.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 15 تشكيل عصابى، ضموا 57 متهم، إرتكبوا 71 حادث سرقة متنوعة، و26 قضية أحداث، وكشف غموض 45 حادث متنوع بإجمالى 79 متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 328632 حكم قضائى بإجمالى 29478 متهم، وفى مجال الأمن الإقتصادى تم ضبط 11203 قضية تموينية متنوعة

أما في مجال قضايا التهرب الضريبى، تم ضبط 2044 قضية في مجال التهرب الضريبى بمبالغ مالية بلغت 5٫729٫480٫976 مليار جنيه .

وفى مجال قضايا الأموال العامة، تم ضبط 27 قضية في مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب والإختلاس والإضرار بالمال العام بقيمة إجمالية بلغت 234،767،39 مليون جنيه.

وتمكنت الحملات من ضبط 426 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، و1370 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و65 قضية في مجال حماية منافع الرى والصرف و122 قضية في مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 1362 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1525 متهم، وضبط قضية غسل الأموال قدرت قيمة الممتلكات قرابة 90 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 240284 مخالفة مرورية متنوعة، ورفع 297 سيارة و50 دراجة نارية، أما في مجال أمن الموانئ تم ضبط 10 قضايا تهريب بضائع ومستحضرات تجميل، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 584 قضية ومخالفة متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.