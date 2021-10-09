حملات أمنية لضبط المصانع والمتاجر العشوائية بالجيزة والإسكندرية

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واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع شرطة المسطحات، بتوجيه الأجهزة الأمنية للتصدى للمصانع والمتاجر العشوائية غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية في مجال إنتاج الإعلاف والمطهرات والمنظفات المنزلية والمنتجات البلاستيكية والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة وكذا المنتجات التي تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر والتى تفتقد للإشتراطات الصحية والمعايير البيئية تمهيداً لطرحها بالأسواق، والتى يؤدى إستهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين بنطاق محافظتى الجيزة والإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط مصنعين ومتجرين ومدشة و2 عيادة بيطرية و3 مخازن عشوائية وبدون ترخيص، يتم من خلالها تصنيع الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية والمبيدات والأسمدة والمخصبات الزراعية والمنتجات الغذائية، وقد بلغ إجمالى المضبوطات 720 طن مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات و150 طن مواد خام ومنتج نهائى لأعلاف حيوانية وداجنة بدون ترخيص و21٫4 طن مواد غذائية متنوعة بدون ترخيص و24185 كرتونة لمواد غذائية متنوعة «شيبسى، عصير، جبن» بدون ترخيص و1300 عبوة أدوية بيطرية مختلفة الأحجام منتهية الصلاحية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.