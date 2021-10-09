وزير الرياضة "الفيصل": صفقة نيوكاسل خطوة استثمارية نوعية وكبيرة في المجال الرياضي

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رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، التهنئة لصندوق الاستثمارات العامة، عقب إتمام صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي؛ مؤكدًا أنها خطوة استثمارية نوعية وكبيرة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد استحوذ على نيوكاسل يونايتد؛ ليصبح النادي الأكثر ثراء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، مساء: "أبارك لصندوق الاستثمارات العامة إتمام صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي.. خطوة استثمارية نوعية وكبيرة في المجال الرياضي".