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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، أعلن عن إنشاء قسم منفصل في مؤسسته- مركز عمليات الصين.

وأضافت أن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي أدم شيف، أشار إلى أن بكين «تشكل تهديدا جديا للولايات المتحدة ولمستقبل القيم الديمقراطية».

وتابعت زاخاروفا: قد تستغربون، لكن وكالة المخابرات المركزية ستحارب التهديد الجيوسياسي الرئيسي للقرن الحادي والعشرين باستخدام أساليب القرن العشرين، أي ستستخدم أساليب زمن الحرب الباردة.

ونوهت زاخاروفا، بأن الجانب الأمريكي، لم ينس روسيا- ذكر البيان بشكل منفصل أنه ستتم مراقبة تصرفات «روسيا العدوانية» عن كثب. وقالت: «لقد تم ذكرنا إلى جانب الإرهاب، وكوريا الشمالية وإيران.