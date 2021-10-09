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ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح ناري ومخدرات بأسوان

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ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح ناري ومخدرات بأسوان ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح ناري ومخدرات بأسوان

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عنصر إجرامى بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار وسلاح نارى بأسوان.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام عاطل له معلومات جنائية بكوم إمبو بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته بندقية آلية وكمية من المواد المخدرة المتنوعة.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى .

تم إتخاذ الإجرءات القانونية.

المصرى اليوم

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