مسجل خطر استدرجه واستولى على الـ«توك توك».. تفاصيل مقتل سائق في أسوان

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كشفت أجهزة الأمن، اليوم السبت، ملابسات واقعة مقتل سائق توك توك بمحافظة أسوان، تبين من التحريات أن مسجل خطر استدرج المجني عليه واستولى على الدراجة النارية خاصته بعد دفعه وإغراقه في مياه النيل، ألقي القبض على المتهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بغياب شقيقه عن مسكنهما، وفي وقت لاحق تبلغ للقسم بوجود جثة لشخص مجهول الهوية بمياه نهر النيل دائرة القسم وانتشالها، وتعرف المـبلغ على الجثة وقرر بأنها لشقيقه المتغيب، وأضاف بخروج المتوفي للعمل بـ«التوك توك» خاصته منذ تاريخ تغيبه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عنصر إجرامى له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه عقد العزم على سرقة «توك توك» وبيعه لمروره بضائقة مالية، فقام باستيقاف «التوك توك» قيادة المجني عليه حال سيره بدائرة القسم وطلب منه توصيله للمنطقة محل العثور بزعم انتظار أحد الأشخاص سيقوم بإحضار قطع غيار خاصة بـ«لانش بحري» له، ولدى وصولهما قام بدفعه داخل المياه وإغراقه، وسرقة التوك توك والهاتف المحمول الخاصين بالمجني عليه.

بإرشاد المتهم تم ضبط المسروقات المستولى عليهما.