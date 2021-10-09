تدخل الخدمة لأول مرة وتضم 28 فصلاً.. وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد الدراسة بمدرسة محمد رجب (صور)

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تفقَّد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، اليوم السبت، مدى جاهزية مدرسة محمد رجب (ميامي الرسمية لغات المشتركة)، بإدارة المنتزه واستعدادها للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022، وذلك بحضور شريف فتحي مدير عام الإدارة ولفيف من نواب مجلسي الشعب والشيوخ.

وقال «سعد»، أن المدرسة تعد من الإنشاءات الحديثة التي تدخل الخدمة لأول مرة ويبلغ عدد فصولها 28 فصلًا، وتم إنشاؤها وغيرها من المدارس أو التوسعات الرأسية أو الأفقية بهدف خفض كثافات الفصول .

كما تفقد مدير المديرية، قاعات رياض الأطفال وفصول الدراسة ودورات المياه وحجرة العزل ومكتبة المدرسة والمعامل المختلفة للعلوم والكمبيوتر والتربية الفنية والمجال الصناعي وغرفة مصادر التعلم التي تم تجهيزها بوسائل تعليمية مختلفة مشيدًا بضخامة الإنشاء ومدى جاهزيته للدراسة وتوافر ملصقات توعية ضد مخاطر فيروس كورونا بجميع أرجاء المدرسة .

وتابع وكيل الوزارة مدرسة محرم بك الإعدادية بنين بإدارة وسط، وشدّد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظًـا على صحة الطلاب والمعلمين، حيث انتظمت الدراسة في يومها الأول بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين بجميع الإدارات التعليمية وتابع مديرو عموم الإدارات سير وانتظام العملية التعليمية بالمدارس المختلفة .

كان مدير المديرية قد أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات بإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة في الإذاعة المدرسية طوال شهر أكتوبر بكلمات الصباح وقصائد الشعر والعروض المسرحية والأغنيات الوطنية وكذلك المسابقات المختلفة للتربية الفنية والتربية الاجتماعية والأفلام التسجيلية بحجرة الأوساط المتعددة والتأكيد على دور شهدائنا الأبرار الذين ضربوا أعظم مَثَل في الفداء والتضحية في سبيل تحرير كل شبر من أرض الوطن .

تضم 28 فصلاً وتدخل الخدمة لأول مرة .. وكيل "تعليم الإسكندرية" يتفقد الدراسة بمدرسة محمد رجب (صور)

تضم 28 فصلاً وتدخل الخدمة لأول مرة .. وكيل "تعليم الإسكندرية" يتفقد الدراسة بمدرسة محمد رجب (صور)

تضم 28 فصلاً وتدخل الخدمة لأول مرة .. وكيل "تعليم الإسكندرية" يتفقد الدراسة بمدرسة محمد رجب (صور)

تضم 28 فصلاً وتدخل الخدمة لأول مرة .. وكيل "تعليم الإسكندرية" يتفقد الدراسة بمدرسة محمد رجب (صور)

تضم 28 فصلاً وتدخل الخدمة لأول مرة .. وكيل "تعليم الإسكندرية" يتفقد الدراسة بمدرسة محمد رجب (صور)