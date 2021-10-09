الرئيس الصيني يتعهد بتحقيق «إعادة التوحد» مع تايوان بشكل سلمي

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تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، بتحقيق «إعادة التوحد» مع تايوان بشكل سلمي، بعد أسبوع من التوتر مع الجزيرة التي تطالب الصين بالسيطرة عليها، جاء ذلك خلال حديثه في قاعة الشعب الكبرى ببكين، اليوم السبت.

وأضاف جين، أن انفصالية استقلال تايوان هي أكبر عقبة أمام تحقيق إعادة توحيد الوطن الأم، وأكبر خطر خفي على تجديد شباب البلاد، وتابع: يجب ألا يستخف أحد بالعزيمة الصلبة للشعب الصيني وإرادته الراسخة وقدرته القوية على الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة أراضيه، يجب تحقيق الواجب التاريخي بإعادة التوحيد الكامل للوطن الأم، وسيتحقق بالتأكيد.

شنت القوات الجوية الصينية غارات لأربعة أيام متتالية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية من أول من أكتوبر، والتي شاركت فيها ما يقرب من 150 طائرة، غير أن تلك الغارات انتهت منذ ذلك الحين. ولم يتطرق شي إلى تلك الغارات، وفقا لـ«رويترز».