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مياه المنيا: حملات للتوعية بمبادرة حياة كريمة بقرية أبو قرقاص البلد

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مياه المنيا: حملات للتوعية بمبادرة حياة كريمة بقرية أبو قرقاص البلد مياه المنيا: حملات للتوعية بمبادرة حياة كريمة بقرية أبو قرقاص البلد

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قال المهندس رجب السعيد محمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن إدارتي التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نظمتا حملة توعية بقرية ابو قرقاص البلد ضمن الحملات التى تنفذها الشركة لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجارى تنفيذها وتأثيرها الصحى والبيئى، وضرورة الحفاظ على تلك الاستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى فيما يخص المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

وأضاف السعيد أن الحملة شملت توزيع كتب توعوية وعمل لقاءات مع الاهالى وعمل استبيانات لمعرفة المشكلات والعمل على حلها وتركيب قطع موفرة للمياه كما قامت ادارة المشاركة بالشركة بعمل مسح ميدانى للقرية ولقاء جماهيري مع اللجنة المجتمعية بالقرية حيث ان المكون التوعوي والمجتمعي هام في التواصل مع المواطنين والتعريف بالمبادرة ونشر رسائل للتوعية تكون محددة وتستهدف جميع الفئات العمرية وتحقيق تاثير ايجابي لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة في التعامل مع مياه الشرب والصرف الصحي.

كما اكد علي استمرار العمل بكافة قرى المشروع على مستوى الخمس مراكز المستهدفة وهى مغاغة والعدوة ودير مواس وملوى وابوقرقاص وتحقيق نسب انجاز عالية.

المصرى اليوم

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