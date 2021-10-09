أخبار عاجلة

عون يتوعد المتسببين بالأحداث.. وميقاتي يؤكد استقلالية القضاء -
جمعية "إبصار" تشارك في ملتقى "بصيرة متوقدة" بالبحرين -
أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرف عليه -
النيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب توفي في مشاجرة مع صديقه بالغردقة -
وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل في مستشفى الإبراهيمية المركزي -
فاتورة الكهرباء.. طرق وخطوات تقديم شكاوى قراءة عداد الكهرباء «أون لاين» -
البنك الدولي: استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 يعزز ريادتها الإقليمية في التحول للاقتصاد الأخضر -
بينها قلة الإنتاج.. رئيس شعبة الدواجن يستعرض أسباب زيادة أسعار البيض -
شاهد : قذائف ورصاص في بيروت.. وعشرات القناصين على الأسطح -
بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج ٤٧٩ طالب من ٣ دول عربية

Print
الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج ٤٧٩ طالب من ٣ دول عربية الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج ٤٧٩ طالب من ٣ دول عربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتخرج ٤٧٩ طالب من أبناء الأكاديمية- دفعة يوليو وسبتمبر ٢٠٢١، والذين حصلوا على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة والتكنولوجيا.

وينتمي الخريجين إلى جنسیات ٣ دول: - سوريا- السودان .

حضر الحفل السفير احمد على برى سفير جمهورية جيبوتى بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية.

واعرب الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية عن سعادته بحضور السفير احمد على برى سفير جمهورية جيبوتى حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الهندسة والتكنولوجيا مشيرآ إلى أن حفل اليوم يمثل يوم حصاد الخريجين وأسرهم.

وأضاف رئيس الاكاديمية أن الأكاديمية شهدت نقلة نوعية جديدة للدراسة الجامعية كمنصة تجمع تحت مظلتها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والكوادر البشرية مشيرا إلى أن تم وضع وصياغة استراتيجية في الفترة ٢٠١٦ حتى ٢٠٢١ ثم تلتها خطة ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٦ لرسم شكل الأكاديمية مستقبلا من خلال وضع حلول غير تقليدية لمنافسة الجامعات العالمية خاصة وأن الأكاديمية نموذجا ناجحا للعمل العربى المشترك.

وأكد أن تقدم أعلى جودة تعليمية لأبناء الوطن العربى مشيرآ إلى أن شهادة البكالوريوس الخاصة بخريجين كلية الهندسة والتكنولوجيا معتمدة من اكبر جهة اعتماد من الولايات المتحدة الأمريكية ABET بالإضافة إلى اعتماد شهادة البكالوريوس الخاصة بكلية الهندسة المعمارية من اكبر هيئة اعتماد للهندسة المعمارية في اوروبا RIBA حيث أصبحت اول جامعة في مصر تحصل على تقييم ٥ نجوم في سبع مؤشرات مختلفة ضمن تقييم «كيو اس» .

وأضاف رئيس الأكاديمية أنه على ثقة أن هؤلاء الخريجين سيكونون خير سفراء لأوطانهم من الناحية المهنية والأخلاقية والالتزام مؤكدا أن الأكاديمية ستكون دائما داعمة للخريجين طوال مشوارهم المهني فالعلاقة لم ولن تنتهي بين الأكاديمية والخريجين .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البنك الدولي: استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 يعزز ريادتها الإقليمية في التحول للاقتصاد الأخضر

البنك الدولي: استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 يعزز ريادتها الإقليمية في التحول للاقتصاد الأخضر

مصر تستعرض تجربتها في الإدارة العامة للحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة

مصر تستعرض تجربتها في الإدارة العامة للحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة

بمشاركة 3 وزراء ورعاية «مدبولي».. انطلاق مؤتمر«توطين صناعة الأدوية في مصر» غدًا

بمشاركة 3 وزراء ورعاية «مدبولي».. انطلاق مؤتمر«توطين صناعة الأدوية في مصر» غدًا

رئيس الطائفة الإنجيلية: خطوات كبيرة قامت بها الدولة المصرية لتعزيز الحريات الدينية

رئيس الطائفة الإنجيلية: خطوات كبيرة قامت بها الدولة المصرية لتعزيز الحريات الدينية