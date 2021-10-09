الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج ٤٧٩ طالب من ٣ دول عربية

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احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتخرج ٤٧٩ طالب من أبناء الأكاديمية- دفعة يوليو وسبتمبر ٢٠٢١، والذين حصلوا على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة والتكنولوجيا.

وينتمي الخريجين إلى جنسیات ٣ دول: مصر- سوريا- السودان .

حضر الحفل السفير احمد على برى سفير جمهورية جيبوتى بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية.

واعرب الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية عن سعادته بحضور السفير احمد على برى سفير جمهورية جيبوتى حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الهندسة والتكنولوجيا مشيرآ إلى أن حفل اليوم يمثل يوم حصاد الخريجين وأسرهم.

وأضاف رئيس الاكاديمية أن الأكاديمية شهدت نقلة نوعية جديدة للدراسة الجامعية كمنصة تجمع تحت مظلتها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والكوادر البشرية مشيرا إلى أن تم وضع وصياغة استراتيجية في الفترة ٢٠١٦ حتى ٢٠٢١ ثم تلتها خطة ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٦ لرسم شكل الأكاديمية مستقبلا من خلال وضع حلول غير تقليدية لمنافسة الجامعات العالمية خاصة وأن الأكاديمية نموذجا ناجحا للعمل العربى المشترك.

وأكد أن تقدم أعلى جودة تعليمية لأبناء الوطن العربى مشيرآ إلى أن شهادة البكالوريوس الخاصة بخريجين كلية الهندسة والتكنولوجيا معتمدة من اكبر جهة اعتماد من الولايات المتحدة الأمريكية ABET بالإضافة إلى اعتماد شهادة البكالوريوس الخاصة بكلية الهندسة المعمارية من اكبر هيئة اعتماد للهندسة المعمارية في اوروبا RIBA حيث أصبحت اول جامعة في مصر تحصل على تقييم ٥ نجوم في سبع مؤشرات مختلفة ضمن تقييم «كيو اس» .

وأضاف رئيس الأكاديمية أنه على ثقة أن هؤلاء الخريجين سيكونون خير سفراء لأوطانهم من الناحية المهنية والأخلاقية والالتزام مؤكدا أن الأكاديمية ستكون دائما داعمة للخريجين طوال مشوارهم المهني فالعلاقة لم ولن تنتهي بين الأكاديمية والخريجين .