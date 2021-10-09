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كشف مصدر مقرب من الجهاز الفنى للمنتخب المصري أن هناك تنسيق تام من جانب السفارة المصرية و الليبية من أجل تأمين المنتخب سواء فى التدريب أو المباراة وفى مقر الاقامة ببعض الحراسات الخاصة .

وقال المدصر أنه تم الاتفاق علي عدم دخول أى فرد لمقر البعثة الا بمعرفة رئيس البعثة و قوات الامن المكلفة بتأمين البعثة المصرية كما تم تكليف بعض رجال أمن بتأمين مقر البعثة منذذ وصولها حتى العودة للقاهرة ، فضلا عن مطالبة مصر زيادة عناصر التأمين فى الملعب قبل وبعد المباراة .

من جانبه أوضح مدير المنتخب أنه تم الانتهاء من الاجراءات الخاصة باقامة البعثة التى يرأسها غدًا أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة بنغازى .

وقال مدير المنتخب الوطني أن كل الموافقات اللازمة قد تم الحصول عليها وتغادر البعثة مطار برج العرب عند الخامسة من مساء اليوم عبر طائرة خاصة .

أضاف وائل جمعة أنه تم الاستقرار على عودة البعثة عبر طائرتها الخاصة فور انتهاء المباراة لتصل القاهرة ان شاء الله فجر الثلاثاء المقبل.

وتحدد موعد مباراة ليبيا ومصر ليكون فى التاسعة مساء الاثنين