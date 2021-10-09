بالمستندات.. خطأ لائحى يهدد ببطلان انتخابات نادى الزهور

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يهدد البطلان انتخابات نادى الزهور التي اقيمت أمس الخميس، وذلك نظرا لوجود خطأ لائحى يتعارض مع لائحة النظام الاساسى واعلن عدد من المرشحين الذين فشلوا في الحصول على مقعد في مجلس الادارة عن رفع دعاوى عاجلة امام محكمة القضاء الادارى لأبطال الانتخابات استنادا للمادة 45 من لائحة نادى الزهور والتى تنص على ان الفائزين بالتزكية نتيجة عدم ترشح منافسين لهم تعرض اسماؤهم على الجمعية العمومية لاعتماد فوزهم بالتزكية بشرط الحصول على موافقة 25 بالمائة على الاقل من عدد الحاضرين للجمعية العمومية بالتصويت المباشر.

وأكد اصحاب الطعن على الانتخابات على ان المستشار محمد الدمرداش الفائز بالتزكية ومعه ايهاب الشريطى نائب الرئيس وعلى عادل أمين الصندوق يبطلوا الانتخابات لعدم تطبيق نص المادة 45 من اللائحة لانهم بدلا من الحصول على موافقة ربع الحاضرين من الجمعية العمومية بالتصويت المباشر لجاؤا إلى وضع اسماء الفائزين بالتزكية في استمارة الانتخاب ويصوت العضو بالموافقة أو الرفض على الفوز بالتزكية وهو امر يتعارض مع اللائحة والمواد 44و45 و46 من لائحة نادى الزهور.

وارجع اصحاب الطعن تقديمه إلى القضاء الادارى بدلا من اللجنة الاولمبية ومركز التحكيم إلا ان المستشار محمد الدمرداش في اللائحة اغفل دور اللجنة الاولمبية في نظر الطعن على الجمعية العمومية امام مجلس اللجنة الاولمبية.

يذكر ان انتخابات نادى الزهور اقيمت امس وشهدت حضور 10273 عضو من بينهم 940 عضو من أعضاء فرع التجمع الخامس، حيث يحق لأعضاء الفرع إنتخاب 3 أعضاء ممثلين عن الفرع بمجلس إدارة النادي.

وجاءت النتائج كالتالى فاز بالتزكيه كل من:

المستشار الدكتور محمد الدمرداش بمنصب رئيس مجلس الإدارة.

المستشار ايهاب الشريطى على منصب نائب رئيس مجلس الادارة.

المحاسب على عادل على منصب أمين الصندوق

وفي العضوية فوق السن فاز كل من:

1. المستشار عمرو طاحون بعدد أصوات 7994 صوت.

2. مهندس احمد أسامه بـ 7775 صوت.

3. مهندس أيمن بيرم بـ 7596 صوت.

4. المهندس محمد عبدالسلام بـ 7551 صوت

5. الاستاذة شاهيناز عبدالوهاب بـ 6885 صوت.

6. الدكتورة مي فارس بـ 5852 صوت.

وعلي مقاعد العضوية تحت السن فاز التزكية كل من:

1. المحاسب محمد مطيع

2. المهندس مؤمن عادل

3. كابتن ياسر حفنى

وعلي مقاعد العضوية لأعضاء فرع التجمع الخامس فاز بالتزكية كل من:

1. لواء مهندس حازم السيد

2. الدكتورة نشوى النحاس

3. الدكتورة يارا هشام