★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تقدم «المصري اليوم» بث مباشر لمباراة الزمالك والحدة السعودي ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر، في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية حاليًا، والتي تنطلق بعد قليل.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على صالة الملك عبدالله الرياضية بالمملكة العربية السعودية.

وفاز الزمالك على جامعة سيدني بنتيجة 38-18 في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي على صالة الملك عبدالله الرياضية، ليواجه الوحدة السعودي اليوم السبت.

وكان الزمالك قد تلقى الخسارة في أولى مبارياته بالبطولة أمام حامل اللقب برشلونة الإسباني، بنتيجة 36-32، ليخوض منافسات أدوار الترضية من المركز الخامس إلى العاشر.

تُذاع مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد على مجموعة قنوات «أون تايم سبورت«on time sports، والتى سيتم بث مباراة الزمالك وبرشلونة عبر شاشتها. حيث أعلنت شبكة قنوات «أون تايم سبورتس«المصرية، عن حصولها على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد 2021.

تعرف على تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة

قنوات «أون تايم سبورت» تتواجد على القمر الصناعي نايل سات، ولديها 3 قنوات رياضية، وتردد قنوات أون سبورت هي:

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة

تردد قناة أون تايم سبورت 1 «H3»

• التردد: 10853

• الاستقطاب: أفقي- معامل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 6/5

• التردد: 10853

• الاستقطاب: أفقي

• معامل الترميز: 27500 • معامل تصحيح الخطأ: 6/5

• التردد: 12303

• الاستقطاب: أفقي

• معامل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 6/5

• التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

• التردد الأرضي «الرقمي: UHF32

الزمالك وبرشلونه في كرة اليد.. الزمالك (32)- (36) برشلونة نهاية المباراة

بث مباشر الزمالك ضد جامعة سيدني الأسترالي في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد

ويشارك الزمالك في كأس العالم للأندية بقائمة تضم كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل وهشام السبكي وعمر الوكيل ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء ومحمد بسيوني وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان ووسام نوار وخالد وليد.

وكان الزمالك قد تأهل إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى في السوبر الأفريقي بنتيجة 28/ 27 على صالة حسن مصطفى.