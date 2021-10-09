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«صناعة الشيوخ»: المنطقة الاقتصادية بقناة السويس من أهم المشروعات القومية

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«صناعة الشيوخ»: المنطقة الاقتصادية بقناة السويس من أهم المشروعات القومية «صناعة الشيوخ»: المنطقة الاقتصادية بقناة السويس من أهم المشروعات القومية

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أكد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس تعتبر واحدة من أهم المشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي تنفذها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا والعالم

وقال «المنزلاوى» في بيان له اصدره اليوم السبت: «المنطقة الإقصادية لقناة السويس تعتبر أحد المناطق اللوجيستية التي تعول عليها مصر بشكل كبير في النهوض بالاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، لا سيما أنها تقع في منطقة استراتيجية تخدمها قناة السويس بشكل كامل».

مشيراً إلى أن هذه المنطقة لها قيمة اقتصادية واستراتيجية كبيرة لدعم الاقتصاد المصري من خلال استغلال الإمكانات المتاحة والمواقع الاستراتيجية في موانئ المشروع، واستغلال البضائع المارة في قناة السويس.

وأضاف أن مشروعات المنطقة التي على مساحة 460.60 كيلومتر مربع وبها الصناعية شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا ستكون من المناطق الواعدة صناعياً.

لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية تعتبر قلب طريق الحرير في المنطقة باعتبارها واحدة من أهم المناطق الاقتصادية بالعالم، لما تقدمه لحركة التجارة العالمية، وما تعكسه من دعم الاقتصاد العالمي موضحاً أن المنطقة استحسان الشركات الاستثمارية الراغبة في إقامة مشروعات عديدة بمحور القناة، لما لها من مميزات جغرافية، إضافة إلى ما تحظى به هذه المنطقة الحيوية من دعم كامل من القيادة السياسية بمصر، باعتبارها قاطرة الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

المصرى اليوم

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