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«مياه أسيوط» : توصيل ٢٠٠٠ متر شبكات لـ 25 مدرسة وتركيب 75 قطعة موفرة

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«مياه أسيوط» : توصيل ٢٠٠٠ متر شبكات لـ 25 مدرسة وتركيب 75 قطعة موفرة «مياه أسيوط» : توصيل ٢٠٠٠ متر شبكات لـ 25 مدرسة وتركيب 75 قطعة موفرة

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أعلن اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عن الانتهاء من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لــ25 مدرسة من مدارس محافظة أسيوط وعلى مستوى جميع مراكزها، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وقال أن الشركة قامت بتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي لـ 25 مدرسة على مستوى المحافظة، فضلاً عن تشكيل فريق لتطهير خزانات المدارس بمختلف مناطق المحافظة؛ حرصاً على ضرورة تكافل كافة الجهود لتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلاب بمختلف المراحل التعليمية، لتؤدى الشركة دورها الإجتماعي ومسئوليتها تجاه المجتمع.

وأوضح المهندس حسام رفعت رئيس قطاع المشروعات أن مياه أسيوط أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد ليبدأ الطلاب عامهم الدراسى، حيث أنتهت الشركة من توصيل خدمات المياه لـ 5 مدارس بمركز ديروط، كما تم الإنتهاء من توصيل خدمات المياه لـ 4 مدارس بمركز البدارى، و5 مدارس بمنطقة غرب مدينة أسيوط، و3 مدارس بمركز أبوتيج، ومدرستان بمنطقة شرق مدينة أسيوط، ومدرستان أخرى بمركز ساحل سليم، و3 مدارس بمراكز صدفا والغنايم، ومنفلوط، وكذلك تم الإنتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى بمدرسة الحاج أحمد بمركز البداري.

وأضاف أن توصيل خدمات المياه والصرف الصحي لـ 25 مدرسة على مستوى المحافظة تضمنت مد وتدعيم 2000 متر شبكات، هذا بالاضافة إلى تدعيم تلك المدارس بعدد 75 قطعة موفرة توجها نحو الاستخدام الأمثل للمياه.

المصرى اليوم

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