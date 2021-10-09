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رئيس جامعة جنوب الوادى يستهل العام الدراسي الجديد بتحية العلم

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رئيس جامعة جنوب الوادى يستهل العام الدراسي الجديد بتحية العلم رئيس جامعة جنوب الوادى يستهل العام الدراسي الجديد بتحية العلم

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أجرى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى جولة تفقدية لعدد من كليات الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 وذلك فى اطار جولات رئيس الجامعة لتفقد كليات الجامعة والوقوف على سير العملية التعليمية فى مستهل العام الدراسي الجديد وشملت الجولة التفقدية التى اجراها رئيس الجامعة زيارة لكلية التربية الرياضية حيث شارك رئيس الجامعة مع طلاب الكلية فى تحية العلم وترديد النشيد الوطنى بحضور الدكتور احمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور اشرف موسي عميد كلية التربية الرياضية.

وعقد غرباوى لقاء مفتوح مع طلاب كلية التربية الرياضية حيث شدد رئيس الجامعة على الطلاب بضرورة الاسراع فى تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك لان هذا فى مصلحة الطالب وسوف يترتب على هذا عودة الحياة الجامعية بشكلها الكامل كما اكد رئيس الجامعة بانه لا زيادة فى المصروفات الدراسية بمختلف كليات الجامعة وايضا لا زيادة فى رسوم المدن الجامعية والتى تعتبر الاقل على مستوى الجامعات المصرية كما نصح رئيس الجامعة الطلاب بضرورة توخى الحذر عند التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى التى تروج للشائعات وتبث الفتن داعياً كافة الطلاب للتواصل مع مسئولى الجامعة لإزالة أي معوقات قد تعترض العملية التعليمية.

جامعة جنوب الوادي واستقبال الطلاب الجدد

وحث رئيس الجامعة كافة الطلاب على ضرورة ممارسة الانشطة الطلابية الهادفة والتى تنظمها الجامعة على مدار العام الدراسي حيث انها جزء اصيل بجانب العملية التعليمية وتساهم فى تكوين شخصية الطالب وشدد رئيس الجامعة على ضرورة ضبط السلوك العام داخل الجامعة والتمسك بالاخلاق الحميدة حتى لا يقع الطالب تحت طائلة العقاب.

المصرى اليوم

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