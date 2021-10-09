«مياه المنوفية»: تنفيذ دورات تدريبية للعاملين بالشركة في مختلف التخصصات

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قال الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إنه إيماناً من الشركة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير العنصر البشرى، وتماشياً مع سياسة الدولة في التوجه إلى التحول الرقمى نفذت الإدارة العامة للتدريب برامج تدريبية مختلفة، ضمن خطة الإحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة.

وأوضح، أن الفترة التدريبية من 3-10 حتي 6-10-2021 شهدت تنفيذ دورة المسار الوظيفى عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات للتعرف على أجهزة قياس المؤشرات الكهربية وأجهزة قياس الخواص الفيزيائية والتعرف على مصادر وخصائص المياه والدورة الهيدرولوجية للمياه والخصائص الطبيعية والكيماوية والبيولوجية والاشتراطات الصحية للمياه وانواع المحطات وطرق التنقية وانواع المحابس وايضا التعرف على أنواع المواسير واقطارها.

وأشار، إلى أنه تم تنفيذ تدريب على قاعدة بيانات موحده CMS عملا بتوجيهات الشركه القابضه لتدريب موظفي الخط الساخن بالافرع على تلقي البلاغ والابلاغ والمتابعه والافاده في حينه. ورفع من كفاءة الموظفين تماشيا مع خطة الدوله ضمن خطة الشباك الواحد وتطوير العمل الوظيفي والتعريف بالمهام لتسهيل القيام بها وتفعيل دور الموظفين بالافرع بتلقي البلاغات والتسجيل الفوري على قاعدة البيانات الموحده CMS

وأضاف، يستمر مركز التدريب في تقديم دورات في مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى والتى شملت تنفيذ دورة تدريبية عن معرفه اساسيات المعالجه ومكونات المحطة والتعرف على مراحل تنقية المياة وكذلك دورة تدريبيه عن تطهير شبكات الصرف الصحي وانواع المواسير والقطع الخاصة للتعرف على انواع المواسير والفرق بين خطوط الطرد وخطوط الانحدار وانواع الصمامات والغرض من استخدامها وانواع المعدات المستخدمه في تطهير الشبكات.