أمين عام «البيطريين» يطالب البرلمان بسرعة مناقشة «حقوق الحيوان»

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قال الدكتور محمد شفيق، أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، أن الله سبحانه وتعالى اختص الطبيب البيطري، بالاهتمام بالحيوان وصحته ورعايته ورفاهيته، ومن هذا المنطلق حرصت نقابة الأطباء البيطريين منذ عام 2017، بالتعاون مع المختصين ومنظمات المجتمع المدني بإعداد وتقديم مشروع قانون حقوق الحيوان إلى مجلس النواب.

وناشد الدكتور محمد شفيق، البرلمان بسرعة مناقشة القانون لضمان مبادئ الرفق بالحيوان، والمعاملة الجيدة، والملائمة لخصائصه الفسيولوجية والسلوكية سواء كانت حيوانات برية، أو مستأنسة، أو المملوكة، أو السائبة الهائمة، أو مع حيوانات التجارب أو الحيوانات الخطرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن للعالم النظر لصحة الإنسان بمنأى عن صحة الحيوان وصحة البيئة كأحد ركائز الصحة الواحدة، وقد تبين للجميع بلا شك نقاط التماس في الجائحات والأوبئة بين الحيوان والانسان.

واختتم: «يزعجنا الإساءات التي تحدث بحق الحيوانات ونسعى لتحسين معايير رعاية وصحة الحيوانات، ونشعر بالامتنان تجاه الاطقم البيطرية، ولا ننسى تلك الصورة التي رسمها الأطباء البيطريين في تقديم خدمات ورعاية الحيوانات العالقة في مجرى قناة السويس إثر جنوح سفينة «ايفرجيفن».