أخبار عاجلة

عون يتوعد المتسببين بالأحداث.. وميقاتي يؤكد استقلالية القضاء -
جمعية "إبصار" تشارك في ملتقى "بصيرة متوقدة" بالبحرين -
أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرف عليه -
النيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب توفي في مشاجرة مع صديقه بالغردقة -
وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل في مستشفى الإبراهيمية المركزي -
فاتورة الكهرباء.. طرق وخطوات تقديم شكاوى قراءة عداد الكهرباء «أون لاين» -
البنك الدولي: استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 يعزز ريادتها الإقليمية في التحول للاقتصاد الأخضر -
بينها قلة الإنتاج.. رئيس شعبة الدواجن يستعرض أسباب زيادة أسعار البيض -
شاهد : قذائف ورصاص في بيروت.. وعشرات القناصين على الأسطح -
بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أمين عام «البيطريين» يطالب البرلمان بسرعة مناقشة «حقوق الحيوان»

Print
أمين عام «البيطريين» يطالب البرلمان بسرعة مناقشة «حقوق الحيوان» أمين عام «البيطريين» يطالب البرلمان بسرعة مناقشة «حقوق الحيوان»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شفيق، أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، أن الله سبحانه وتعالى اختص الطبيب البيطري، بالاهتمام بالحيوان وصحته ورعايته ورفاهيته، ومن هذا المنطلق حرصت نقابة الأطباء البيطريين منذ عام 2017، بالتعاون مع المختصين ومنظمات المجتمع المدني بإعداد وتقديم مشروع قانون حقوق الحيوان إلى مجلس النواب.

وناشد الدكتور محمد شفيق، البرلمان بسرعة مناقشة القانون لضمان مبادئ الرفق بالحيوان، والمعاملة الجيدة، والملائمة لخصائصه الفسيولوجية والسلوكية سواء كانت حيوانات برية، أو مستأنسة، أو المملوكة، أو السائبة الهائمة، أو مع حيوانات التجارب أو الحيوانات الخطرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن للعالم النظر لصحة الإنسان بمنأى عن صحة الحيوان وصحة البيئة كأحد ركائز الصحة الواحدة، وقد تبين للجميع بلا شك نقاط التماس في الجائحات والأوبئة بين الحيوان والانسان.

واختتم: «يزعجنا الإساءات التي تحدث بحق الحيوانات ونسعى لتحسين معايير رعاية وصحة الحيوانات، ونشعر بالامتنان تجاه الاطقم البيطرية، ولا ننسى تلك الصورة التي رسمها الأطباء البيطريين في تقديم خدمات ورعاية الحيوانات العالقة في مجرى قناة السويس إثر جنوح سفينة «ايفرجيفن».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
النيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب توفي في مشاجرة مع صديقه بالغردقة

النيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب توفي في مشاجرة مع صديقه بالغردقة

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل في مستشفى الإبراهيمية المركزي

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل في مستشفى الإبراهيمية المركزي

فاتورة الكهرباء.. طرق وخطوات تقديم شكاوى قراءة عداد الكهرباء «أون لاين»

فاتورة الكهرباء.. طرق وخطوات تقديم شكاوى قراءة عداد الكهرباء «أون لاين»

البنك الدولي: استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 يعزز ريادتها الإقليمية في التحول للاقتصاد الأخضر

البنك الدولي: استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 يعزز ريادتها الإقليمية في التحول للاقتصاد الأخضر