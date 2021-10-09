رئيس «مياه الغربية» يترأس اجتماع لرؤساء القطاعات ومديري عموم الأفرع

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ترأس الدكتور المهندس حمـدى مـحمــد شـطــا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء القطاعات ومديرى الأفرع حيث تناول الإجتماع عدة موضوعات منها خطة الأفرع للإستعداد لموسم الأمطار واستعدادات غرفة الطوارئ وجاهزية المعدات والمولدات وسيارات الكسح، بالتنسيق مع رؤساء المدن والاحياء على مستوى المحافظة.

من جانبه تابع رئيس الشركة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) وخطة الإنتهاء من المشاريع المنفذة، والتأكيد على تكثيف المرور من رؤساء القطاعات ومديرى العموم وإعداد التقارير الدورية وإرسالها للشركة القابضة بعد عرضها واعتمادها من رئيس الشركة، والتأكد من خطة الصيانة والموقع العام والحالة الفنية للمعدات الكهروميكانيكية، ودفاتر التشغيل والصيانة والراحات لكل محطة.

وأشار رئيس شركة مياه الغربية إلى ضرورة التنسيق الكامل بين المعامل المركزية ووزارة الصحة لضمان جودة المياه ووصولها للمواطن بجودة عالية، وأيضاً سرعة الرد على الشكاوى والحرص على تقديم خدمة متميزة للمواطنين.