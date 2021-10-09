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«البيطريين»: المركز العلمي ينظم دورة «إدارة المزارع الصغيرة» 16 أكتوبر الجاري

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«البيطريين»: المركز العلمي ينظم دورة «إدارة المزارع الصغيرة» 16 أكتوبر الجاري «البيطريين»: المركز العلمي ينظم دورة «إدارة المزارع الصغيرة» 16 أكتوبر الجاري

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أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، عن تنظيم المركز العلمي للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور الحسيني عوض، بالتعاون مع برنامج دعم الطبيب البيطري، دورة تدريبية بعنوان «إدارة المزارع الصغيرة»، ويحاضر بالدورة متخصصون في المجال.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن ذلك يأتي استمرارا لدور المركز العلمي في رفع كفاءة وتطوير مهارات الطبيب البيطري وتأهيله لسوق العمل المحلي والدولي.

وأكد المركز أن الدورة ستكون مجانية على أن تبدأ من يوم السبت 16 أكتوبر الجاري وحتى الأربعاء 20 من نفس الشهر، مع منح المتدربون شهادة إتمام الدورة، وأنه يمكن الاشتراك من خلال الحضور بالمركز العلمي أو عبر منصة زووم، والاستعلام عن أي تفاصيل فنية خاصة بالدورة يمكن التواصل على 01028268432 – 01091088899.

وأوضح المركز العلمي أن للطبيب البيطري يشترك بالدورة عن طريق إرسال صورة كارنية النقابة على واتساب 01119916825 مع سداد اشتراك النقابة العامة 2021.

المصرى اليوم

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