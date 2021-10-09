حزب «الأمة القومي» يقوم بالوساطة لحل مشكلة شرق السودان

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التقى وفد من حزب الأمة القومى السوداني بقيادة رئيس الحزب المكلف اللواء فضل الله برمة ناصر، عصر أمس الجمعة بمدينة سنكات بالمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بقيادة الناظر ترك .

وبحث اللقاء قضية شرق السودان المطالب المشروعة والحلول الممكنة، وأكد الوفد عدالة القضية وأهميتها مشدداً على ضرورة أن يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة والحوار البناء الذي يحقق مطالب أهل الشرق، ويحافظ على وحدة نسيجهم الإجتماعي.

وأكد الحزب أنه سيواصل مساعيه لحل القضية بالتواصل مع كافة ألاطراف ذات الصلة من أجل الوصول إلى حلول مرضية للجميع، من جانبه عبر الناظر ترك عن شكره وتقديره لوفد حزب الأمة القومى على هذه الزيارة الكريمة، متناولاً مطالبهم المعلنه وعلى رأسها إلغاء المسار مؤكداً أنْ أهل الشرق متمسكون بحقوقهمٌ المشروعة ويطالبون حكومة المركز بالتعامل معها بالجدية المطلوبه،.

وضم الوفد إلى جانب رئيس الحزب الدكتورة مريم الصادق المهدي، والفريق صديق محمد إسماعيل نائبي الرئيس،ومولانا الدكتور عبدالمحمود أبوالأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، والحبيب إسماعيل آدم على مساعد رئيس الحزب، والأميرتين إحسان عبدالله كزام ونعيمة عجبنا مساعدتي الرئيس. وقد عاد الوفد مساء الجمعة إلى ولاية الخرطوم، بعد أن أدى واجب العزاء في فقيد السودان الراحل المقيم محمد سر الختم الميرغني رحمه الله.