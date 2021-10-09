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" للكهرباء" تدعو مشتركيها لتجاهل الرسائل والروابط غير الرسمية

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"السعودية للكهرباء" تدعو مشتركيها لتجاهل الرسائل والروابط غير الرسمية " للكهرباء" تدعو مشتركيها لتجاهل الرسائل والروابط غير الرسمية
دعت الشركة للتعامل مع مصادرها الرسمية لتفادي التعرض لأي محاولة استغلال

نوهت الشركة للكهرباء بضرورة تجاهل المشتركين الرسائل أو الروابط الوهمية وغير الرسمية، محذرة من الانسياق وراء الحسابات الوهمية.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي في تويتر: تنبه مشتركيها الكرام إلى ضرورة تجاهل الرسائل أو الروابط الوهمية وغير الرسمية، وعدم الانسياق وراء الحسابات الوهمية.

ودعت الشركة للتواصل معها على الرقم 920001100 أو حساب العناية بالمشتركين في تويتر في حال وجود أي ملاحظة.

يأتي ذلك بعد ورود أكثر من شكوى للشركة من روابط مجهولة تصل المشتركين تطلب إضافة الحساب البنكي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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