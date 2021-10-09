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عون يتوعد المتسببين بالأحداث.. وميقاتي يؤكد استقلالية القضاء
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:40 مساءً
جمعية "إبصار" تشارك في ملتقى "بصيرة متوقدة" بالبحرين
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:38 مساءً
أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرف عليه
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:38 مساءً
النيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب توفي في مشاجرة مع صديقه بالغردقة
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:32 مساءً
وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل في مستشفى الإبراهيمية المركزي
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:32 مساءً
فاتورة الكهرباء.. طرق وخطوات تقديم شكاوى قراءة عداد الكهرباء «أون لاين»
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:32 مساءً
البنك الدولي: استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 يعزز ريادتها الإقليمية في التحول للاقتصاد الأخضر
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:32 مساءً
بينها قلة الإنتاج.. رئيس شعبة الدواجن يستعرض أسباب زيادة أسعار البيض
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:32 مساءً
شاهد : قذائف ورصاص في بيروت.. وعشرات القناصين على الأسطح
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:26 مساءً
بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:24 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
ارتفاع في أسعار الوقود في مصر
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 09 أكتوبر 2021 02:30 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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