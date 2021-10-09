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نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يشارك في مؤتمر إيطاليا – أفريقيا بروما

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نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يشارك في مؤتمر إيطاليا – أفريقيا بروما نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يشارك في مؤتمر إيطاليا – أفريقيا بروما

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ترأس السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، الوفد المصري المُشارك في النسخة الثالثة من مؤتمر إيطاليا – أفريقيا بعنوان «لقاءات مع أفريقيا»، والذي عُقد يومي ٧ و٨ أكتوبر الجاري بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك بمشاركة السفير هشام بدر، سفير في إيطاليا

افتتح رئيس الجمهورية الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، المؤتمر بمشاركة عدد من الوزراء الإيطاليين و٣٢ وزيرًا ونائب وزير من مختلف الدول الأفريقية، وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، علاوة على قيادات عدد من الشركات الإيطالية الكبري المستثمرة في أفريقيا، وممثلي الجهات التمويلية الأوروبية والدولي.

تناول نائب وزير الخارجية في كلمته، خلال الجلسة الخاصة بصياغة مستقبل الطاقة في أفريقيا، أهم ما تضمنته إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر حتى عام ٢٠٣٥، بالإضافة إلى الإطار التشريعي والتنظيمي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما حفّز القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء محطة بنبان للطاقة الشمسية بالقرب من أسوان وغيرها من المشروعات.

وأشار السفير حمدي لوزا إلى حرص مصر على استضافة مؤتمر تغير المناخ للعام القادمcop 27، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير مشروعات الربط الكهربائي عربيًا وأفريقيًا وأوروبيًا، وكذا تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال التدريب من خلال البرامج المتميزة التي توفرها المراكز المصرية في هذا الشأن.

المصرى اليوم

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