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ضبط محطة وقود غير مرخصة ومصادرة 51800 لتر سولا وبنزين 80 بالمنيا

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ضبط محطة وقود غير مرخصة ومصادرة 51800 لتر سولا وبنزين 80 بالمنيا ضبط محطة وقود غير مرخصة ومصادرة 51800 لتر سولا وبنزين 80 بالمنيا

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ضبط فريق الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث بالمنيا، محطة مواد بترولية غير مرخصة، وغير موجود بها سند قانوني، ودوم موافقة الجهات المختصة، حيث تم مصادرة مصادرة٥١٨٠٠لترسولاروبنزين٨٠تم شحنها للمحطة دون سند قانوني .

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، انه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، ومصادرتها، لكون المحطة غير مرخصة، وغير سند قانوني، بالإضافة إلى عدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول. مؤكدا استمرار المرور الدوري المكثف على المخابز الأسواق ومحطات المواد البترولية ومصانع تعبئة الغاز.

المصرى اليوم

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