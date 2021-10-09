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القاهرة تُدين استهداف الحوثيين مطار الملك عبدالله في جازان بطائرتين مفخختين

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القاهرة تُدين استهداف الحوثيين مطار الملك عبدالله في جازان بطائرتين مفخختين القاهرة تُدين استهداف الحوثيين مطار الملك عبدالله في جازان بطائرتين مفخختين
أعربت مجددًا عن تضامنها الكامل مع فيما تتخذه من تدابير للتصدي للهجمات

القاهرة تُدين استهداف الحوثيين مطار الملك عبدالله في جازان بطائرتين مفخختين

‬ أدانت جمهورية العربية، بأشد العبارات، اليوم السبت، مواصلة مليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي المملكة، والتي كان آخرها استهداف مطار الملك عبدالله أمس بطائرتين مسيرتين بدون طيار؛ مما أسفر عن إصابة عدد من السعوديين والمقيمين فضلًا عما خلفه من بعض الخسائر المادية.

وأكدت مصر -في بيان لوزارة الخارجية- أن تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء -بما في ذلك المطارات الواقعة في المنطقة الجنوبية بالمملكة- من قِبَل مليشيا الحوثي، يُعد تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار الشقيقة السعودية؛ فضلًا عما يمثله من انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني وتهديد لحياة المسافرين ولأمن وسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية.

وأعربت مصر مجددًا عن تضامنها الكامل مع السعودية فيما تتخذه من تدابير للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة؛ مؤكدة الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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