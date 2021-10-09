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رئيس جامعة طنطا خلال جولته بالكليات في أول أيام الدراسة: كروت هوية ذكية للطلاب ورقمنة جميع الخدمات

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رئيس جامعة طنطا خلال جولته بالكليات في أول أيام الدراسة: كروت هوية ذكية للطلاب ورقمنة جميع الخدمات رئيس جامعة طنطا خلال جولته بالكليات في أول أيام الدراسة: كروت هوية ذكية للطلاب ورقمنة جميع الخدمات

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قام الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم بجولة بالحرم الجامعي فى أول أيام العام الدراسى الجديد تفقد خلالها انتظام الدراسة بكليات الجامعة وقدم التهنئة لطلاب الجامعة القدامى والجدد متمنيًا لهم التفوق العلمى والتوفيق.

صرح رئيس الجامعة بأنه تم إعداد كروت الهوية الرقمية ‏لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما تم إعداد كروت ذكية أيضًا للسيارات موضحًا أن الكارت به شريحة تحمل كل المعلومات وله باركود مشيرا الى اتاحة المقررات الدراسية على منصات الجامعة وتوفير خدمة السداد الالكترونى للمصروفات الدراسية.‏

وأضاف أن الجامعة اتخذت خطوات متسارعة لدعم البنية التحتية التكنولوجية ورفع قدرات الانترنت بالجامعة حيث تم اضافة 47 خادم حديثة مدعومة بوحدات تخزين ودمجها داخل منظومة تأمين البيانات والنسخ الاحتياطي، موضحًا ان بتلك الإضافات تكون قدرات مركز البيانات قد زادت بمتوسط 400%، كما تم ربط كافة المجمعات الجامعية بكوابل الفيبر في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع سرعة المعلومات من 200 ميجا بت ثانية إلى 500 ميجا بت ثانية.

أوضح د.محمود ذكى انه تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات للعام الجامعى الجديد قبل بدء الدراسة حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالكليات والمدن الجامعية ، وتجهيز المعامل والمدرجات وقاعات المحاضرات والمكتبات واطلاق حملة كبرى لتعقيم الحرم الجامعى للوقاية من .

ووجه د.ذكى عمداء الكليات بمتابعة الالتزام بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى ومنع التجمعات الطلابية لضمان سلامة منسوبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

المصرى اليوم

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