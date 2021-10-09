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نيابة العامرية تواصل تحقيقات اعتداء حمو بيكا على شاب بمحطة وقود

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نيابة العامرية تواصل تحقيقات اعتداء حمو بيكا على شاب بمحطة وقود نيابة العامرية تواصل تحقيقات اعتداء حمو بيكا على شاب بمحطة وقود

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تباشر نيابة العامرية أول، بإشراف المستشار محمد عبدالسلام أمين المحامى العام الأول لنيابات إستئناف الاسكندرية، التحقيق في واقعة اتهام مطرب المهرجانات «حمو بيكا» وحراسه الشخصيين بالتعدي على شاب بالضرب داخل محطة بنزين بالكيلو 21 غربي الإسكندرية.

وكشفت تحقيقات نيابة اول العامرية بإشراف المستشار أحمد جمال رئيس النيابة، عن تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغا من المدعو «سامح.م.ال» 38 سنة، صاحب محل، يتهم المدعو «محمد محمود مصطفى» وشهرته «حمو بيكا» 33 عاما، بالتعدي عليه بالضرب.

وقرر المجني عليه في أقواله بالمحضر، أنه أثناء تواجده بمحطة وقود لتموين سيارته بالكيلو 21 طريق «الإسكندرية- مطروح» الساحلي، شاهد المطرب حمو بيكا.

وحاول الاقتراب من المطرب لالتقاط صورة معه إلا أنه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعوه ويعتدوا عليه بالضرب دون سبب وأحدثوا تلفيات بهاتفه المحمول .

ووفقا للمحضر المحرر بالواقعة، أضاف المجني عليه:«عند معاتبتي للبودي جارد قام حمو بيكا بالتعدي عليا بالضرب أيضا محدثا إصابتي»- بحسب أقواله.

ووفقا للتقرير الطبي للمجني عليه المرفق بالمحضر تبين إصابته بكسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى وسحجات واتهم المبلغ مطرب المهرجانات حمو بيكا وحراسه الشخصيين بالتعدى عليه وإحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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