يحلم باللقب الثاني.. بيج رامي من صالة محدودة الإمكانيات لمستر أولمبيا

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ساعات قليلة تفصلنا عن نهائيات البطولة الأبرز في العالم في لعبة كمال الأجسام «مستر أولمبيا» 2021، التي يشارك فيها البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ «بيج رامي»، الذي أبهر العالم بتحقيقه إنجازًا غير مسبوق بعد فوزه بذهبية بطولة مستر أوليمبيا في ديسمبر 2020، وذلك بعدما شارك في البطولة 7 مرات وحصد مراكز مختلفة.

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بدأ بيج رامي مسيرته عام 2010، وشارك في بطولات الهواة قبل أن يتجه إلى الاحتراف، ويكتب اسمه بحروف من ذهب في عالم كمال الأجسام، كما شارك في بطولة مستر أولمبيا 7 مرات سابقة، وفيها تدرج في المراكز التي حصل عليها من الثامن وحتى الثاني، حتى توج بالمركز الأول العام الماضي في مشاركته السابعة، ووصل إلى نهائي البطولة لهذا العام.

بدأ بيج رامي عمله صيادًا للأسماك، كأغلب سكان قريته «السبايعة» التابعة لمحافظة كفر الشيخ، التي تطل على بحيرة البرلس من جهة وعلى البحر المتوسط من الجهة الأخرى، ويري السبيعي أن الصيد يتشابه كثيرًا مع لعبة كمال الأجسام إذ يحتاج كلا منهما إلى الصبر.

ثم اتجه السبيعي إلى الكويت ليواصل عمله في الصيد، ومن هناك بدأ رحلته في احتراف كمال الأجسام.

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واعتمد رامي في بداياته على الأوزان الحرة والأدوات العادية ولم يكن في إمكانياته إحضار الأجهزة المخصصة للتدريب، ودائمًا ما يؤكد رامي في حواراته التلفزيونية أن الأمل موجود وأن ضعف الإمكانيات ليس عائقًا لتحقيق الأحلام.

فقد أصبح ممدوح السبيعي هو اللاعب السادس عشر الذي يحوز لقب مستر أولمبيا في تاريخها، بالإضافة إلى كونه المصري والإفريقي الوحيد والعربي الثاني، بعد اللبناني سمير بنوت، العربي الأول، الذي حصل على اللقب عام 1983.

وللمشاركة في بطولة مستر أولمبيا السنوية من الأساس، هناك شروط ومتطلبات ليست سهلة، معظمها يتركز على الحصول على بطولات أخرى، ولكن يشارك فيها السبيعي هذا العالم بصفته حامل اللقب للنسخة الماضية.

وتعد مستر أولمبيا للمحترفين البطولة الأبرز في العالم في لعبة كمال الأجسام، وتأسست عام 1965 من قبل ما يعرف بالاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

ولم يمر نجاح السبيعي مرور الكرام، إذ تعرض للعديد من الشائعات أبرزها موافقته على عرض تجنيس لدولة أخرى، وهو ما نفاه البطل المصري في تصريحاته السابقة لـ«المصري اليوم» مؤكدًا: «فكرة التجنيس مرفوضة تمامًا بالنسبة لي، وشرف لي اللعب باسم مصر في أي وقت وأي مكان، مع كامل احترامي لكافة الدول الأخرى»

وقد قدم بيج رامي عرضًا مميزًا صباح اليوم، مما أهله لنهائيات البطولة، إذ تواجد ضمن أفضل 6 لاعبين بالبطولة للوزن المفتوح، ويبلغ وزن بيج رامي 138 كجم، وينافس البطل المصري على لقب البطولة رفقة كل من: الأمريكي هنتر لابرادا، الإيراني هادي شوبان، الإنجليزي نيك والكر، الغاني ويليام بوناك، الأمريكي براندون كيري.

ويستعد بيج رامي لنهائي بطولة مستر أولمبيا 2021 المقرر إقامتها فجر غد الأحد، بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية.