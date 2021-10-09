أخبار عاجلة

البنك الدولي: استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 يعزز ريادتها الإقليمية في التحول للاقتصاد الأخضر -
بينها قلة الإنتاج.. رئيس شعبة الدواجن يستعرض أسباب زيادة أسعار البيض -
شاهد : قذائف ورصاص في بيروت.. وعشرات القناصين على الأسطح -
بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة -
التعليم تكشف حقيقة اتاحة موقع لتسجيل غياب الطلاب وتوضح إجراءات تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوى -
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة لفحص العمارات المجاورة لعقار باب الشعرية المنهار -
محافظ القاهرة يتابع إزالة التعارضات في مسار محور عدلي منصور -
حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية -
راتب محمد صلاح بالإسترليني بعد التجديد مع ليفربول .. الريدز يقدم عرضه الأول لـ «مو» -
بحضور 15 سفيرًا .. الإسكندرية تحتضن الأسبوع الثقافي الايبرو أمريكي الثلاثاء المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مدرب سموحة يخصص برنامج بدني لتأهيل الوافد الجديد من

Print
مدرب سموحة يخصص برنامج بدني لتأهيل الوافد الجديد من الزمالك مدرب سموحة يخصص برنامج بدني لتأهيل الوافد الجديد من

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى تخفيف الأحمال البدنية على اللاعبين والتركيزعلى تنفيذ بعض الجمل الفنية، إلى جانب الاستحواذ على الكرة أطول وقت ممكن والتحولات السريعة من الدفاع للهجوم والعكس، وذلك استغلالاً للمباريات الودية القوية التى يخوضها الفريق استعداداً لإنطلاق الموسم الكروى الجديد.
وكان "الموج الأرزق" قد استهل ودياته بالإسكندرية بالتعادل مع البنك الأهلى ثم واجه المصرى فى ثانى اللقاءات الودية وفاز عليه ودياً بهدفين دون رد أحرزهما عبدالكبير الزادى والوافد الجديد أمير عادل وظهرت الصفقات الجديدة التى أبرمها سموحه بمستوى مرضى بعض الشئ بالنسبة للمدير الفنى.

وخصص أحمد سامى المدير الفنى لسموحة برنامج بدنى لتجهيز مروان حمدى مهاجم الفريق الوافد من على سبيل الإعارة لمدة سنة ،الذى أثار جدلا كبيرا داخل أروقة نادى الزمالك لعدم قدرة النادى على النادى على التعاقد مع لاعبين جدد، وذلك لتجهيزه لمباريات الدورى خاصة وأنه من الأعبين أصحاب القدرات الخاصة ويعول عليه "الموج الأرزق" الكثير فى قيادة هجوم الفريق وتعويض رحيل حسام حسن المنتقل إلى الأهلى.


ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى استعداداً لمواجهة الإسماعيلى الودية القادمة والتى ستقام يوم 11 أكتوبر الجارى ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد، واستقر المدير الفنى على تجربة أكثر من لاعب فى مراكز جديدة خلال المواجهات القادمة، خاصة وانه سيختتم فترة الإعداد بمواجهة قوية مع طلائع الجيش والتى ستقام يوم 13 أكتوبر فى الأسكندرية أيضا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مران المستبعدين بالزمالك .. تدريبات استشفائية للاعبين في الجيمانيزيوم

مران المستبعدين بالزمالك .. تدريبات استشفائية للاعبين في الجيمانيزيوم

انقسام في الزمالك بسبب أسامة نبيه

انقسام في الزمالك بسبب أسامة نبيه

الزمالك يحسم تجديد عقد أبو جبل بعد العودة من كينيا

الزمالك يحسم تجديد عقد أبو جبل بعد العودة من كينيا

مسحة طبية لبعثة الزمالك في كينيا قبل مواجهة توسكر

مسحة طبية لبعثة الزمالك في كينيا قبل مواجهة توسكر