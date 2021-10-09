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مترو الأنفاق تعلن عن رابط إلكتروني لاشتراكات الطلاب

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مترو الأنفاق تعلن عن رابط إلكتروني لاشتراكات الطلاب مترو الأنفاق تعلن عن رابط إلكتروني لاشتراكات الطلاب

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أطلقت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق خدمة جديدة تتيح للطلبة بمختلف المراحل الدراسية الحصول على إستمارة الإشتراكات بطريقة إلكترونية بتحميلها من داخل الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط هنا.

و للدخول على الموقع الرسمي للشركة للإستفادة من باقى الخدمات على الرابط هنا.

على أن يتم تحصيل تكلفة الإستمارة المطبوعة عند إستخراج الإشتراك وللطلبة الذين لم يتمكنوا من طباعة الإستمارة يمكنهم الحصول عليها من خلال مكاتب الإشتراكات أو مكاتب التذاكر بجميع المحطات بالخطين الأول والثاني والتى تعمل على مدار ساعات التشغيل، وجائت الموافقة على هذا القرار تيسيرا وتسهيلا على أبنائنا الطلبة مستخدمى إشتراكات المترو الذين يستقلون خطوط المترو بشكل منتظم وحفاظا عليهم خلال الموجة الرابعة من ووصولا لتنفيذ رؤية الشركة التي تهدف لتوفير الوقت والجهد وللإستفادة من إتجاه الدولة المصرية في دعم التحول الرقمي .

وأعلنت الشركة في بيانها التعليمات الخاصة باستخراج الإشتراكات الخاصة بالطلاب بجميع المراحل التعليمية على أن يتم إستيفاء بيانات إستمارة ٢٥٦ لطلب الإشتراك بالصورة الشخصية واعتمادها من الجهة الدراسية بختم شعار الجمهورية.

المصرى اليوم

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