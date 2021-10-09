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السفيرة المصرية في كيجالي تُقدم أوراق اعتمادها للرئيس الرواندي

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السفيرة المصرية في كيجالي تُقدم أوراق اعتمادها للرئيس الرواندي السفيرة المصرية في كيجالي تُقدم أوراق اعتمادها للرئيس الرواندي

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قدمت السفيرة رانيه البنا، سفيرة لدى رواندا، أوراق اعتمادها إلى الرئيس الرواندي بول كاجامي رئيس رواندا، حيث قامت بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح إلى نظيره الرئيس الرواندي.

وأشارت السفيرة المصرية إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين البلديّن على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، معربةً في هذا السياق عن الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات مع رواندا في مختلف المجالات وبصورة تحقق المصالح المشتركة للبلديّن والشعبين المصري والرواندي.

من جانبه، عَبّر الرئيس الرواندي عن تقديره لشقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأثنى على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلديّن، كما وجّه أعضاء حكومته بالاستجابة لمتطلبات تعزيز العلاقات مع مصر.

المصرى اليوم

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