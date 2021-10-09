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استكمال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات

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استكمال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات استكمال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات

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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية أن من الإنجازات المستهدفة استكمال إنشاءات جامعة الأزهر، والتطوير التكنولوجي للمعاهد الأزهرية الثانوية، والانتهاء من إحلال وتجديد وتوسع عدد 30 معهدًا أزهريًا، واستكمال مشروع التحول الرقمي لعدد 88 كلية بجامعة الأزهر، واستكمال وتجهيز وإحلال مستشفيات جامعة الأزهر (الحسين، باب الشعرية، الزهراء، مدينة نصر، دمیاط)، ومستشفى طب بنين أسيوط الجامعي.

وحول مستهدفات البحث العلمي أوضحت وزارة التخطيط أن الاستثمارات المخصصة تستهدف تمويل عددًا من البرامج والمشروعات البحثية، والتي تضم استكمال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات بالقاهرة، وإنشاء مبنى امتداد مركز الاستشعار من البعد بالنزهة (محافظة القاهرة).

إحلال وتجديد واستكمال إنشاءات مقرات المعاهد البحثية (معامل بحثية معهد تيودور بلهارس/ معهد أمراض العيون)، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ الخطة القومية للبعثات، وإنشاء المركز المصري للسيطرة على الأمراض (CDC)، فضلًا عن تكثيف البحوث المعنية بتصنيع الخامات الدوائية وصناعة المحتوى الرقمي والتفاعلي محليًا في إطار الخطة البحثية التي تتضمن 198 مشروع بحث في مختلف المجالات.

وتضمنت البرامج والمشروعات البحثية وفقًا لوزارة التخطيط، تطوير وتعلية مبنى المعامل الرئيسي بمعهد بحوث الفلزات بالتبين بالقاهرة، إنشاء مبنى القياسات الإشعاعية الجديد، وإنشاء مبنى الحاضنات التكنولوجية، وإنشاء مقر وكالة الفضاء الأفريقية، إلى جانب تأسيس وحدة لمعالجة البيانات الكبيرة، والبدء في إنشاء مركز الجينوم المصري بهدف رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري، تتضمن تحديد المؤثرات الجينية في فاعلية الأدوية وعلاج الأمراض المختلفة، ودرجة الاستجابة لأسباب الأوبئة المختلفة، وخاصة أمراض القلب والأورام السائدة.

المصرى اليوم

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