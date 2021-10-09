سرقة سيارتين ملاكي من بنها وجهود مكثفة لضبط الجناة

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شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعتى سرقة سيارتين ملاكى خلال شهر واحد وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة فيما سادت حالة من الغضب بين الأهالى لعدم القبض على المتهمين حتى الان وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

كانت مديرية امن القليوبية تلقت بلاغين حول سرقة سيارتين ملاكى في مدينة بنها تبين ان البلاغ الاول يفيد سرقة سيارة «كيا سيراتو» نبيتى اللون موديل 2010 رقم «7516 ق ن ص» من منطقة الفيلات بعد كوبرى الفحص حيث كشفت كاميرات المراقبة ان السرقة تمت الساعة الخامسة صباحا وتحرر المحضر رقم 26041 جنح مركز شرطة بنها.

وتبين ان الواقعة الثانية سرقة سيارة ملاكى من نفس نوع السيارة الأولى ملك المواطن «ف م» ونفس المواصفات من أحد الشوارع خلف جامع إبراهيم مرسي المجاور لكمين أتريب الثابت في نفس التوقيت وكاميرات المراقبة أكدت ان المتهم هو نفس الشخص الذي ارتكب الواقعة الاولى واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

فيما سادت حالة من الاستياء بين اهالى مدينة بنها لأنتشار وقائع سرقة السيارات في المدينة وعدم القبض على المتهم مطالبيت بسرعة ضبطهم وتسليمهم للعدالة.