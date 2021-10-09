نصيحة من طبيب: اعطس ولا تحبس نفسك فالعاقبة وخيمة!

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بعد واقعة الرجل الذي كتم العطسة

العطس هو نتيجة لسلسلة من ردود فعل الجسم، التي تسمح على الفور بلفظ الهواء من الأنف والفم؛ ولهذا تؤكد لجنة من الخبراء البريطانيين، أنه لا يجوز مطلقًا الامتناع عن العطس لأن ذلك قد يتسبب في عواقب جدية.

ويقول موقع "روسيا اليوم": إنه بسبب انتشار الوباء بشكل كبير، يتم تشجيع الناس على تغطية أفواههم عند العطس؛ ولكن الامتناع عن العطس قد يكون له تأثير عميق على الأنف والحلق.

وتؤكد لجنة من الخبراء من مستشفيات جامعة ليستر البريطانية، أنه لا يجوز مطلقًا الامتناع عن العطس أو محاولة وقف العطس بسد فتحتي الأنف والفم؛ لأن ذلك قد يتسبب في عواقب جدية، من بينها تجمع الهواء في الصدر بين كلتيْ الرئتين، وتلف الأوعية الدموية في العين أو الأنف أو طبلة الأذن.

وتدل الدراسات على أنه مع زيادة الضغط في ممر الأنف، قد يتسبب العطس في انقباض الأوعية الدموية وتمزقها، ويظهر ذلك على شكل احمرار في العين أو الأنف.

قصة البريطاني الذي كتم العطسة

وتنقل صحيفة "واشنطن بوست" عن مركز كليفلاند كلينك الطبي الأمريكي: أن العطسة تخرج من جسم الإنسان بسرعة مئة ميل في الساعة، وبسبب قوتها فإنه لا يجب منعها.

وتصف الصحيفة حالة رجل بريطاني (34 عامًا) اعتاد كتم العطس على مدى سنوات، وفي إحدى المرات، كتم العطس فشعر بما يشبه الانفجار في رقبته، وألم شديد، وتم إدخاله المستشفى.

وتقول "واشنطن بوست"، أظهرت الأشعة أن الضغط المتراكم الناتج عن العطس، والذي كان يحاول الخروج، قد مزق الأنسجة الرخوة في الحلق، كما تسبب في تكوين فقاعات هواء في الأنسجة الرخوة في رقبته؛ مما تسبب في الإحساس بالفرقعة.

وخوفًا من حدوث التهاب عميق في العنق، أدخل الأطباء الرجل إلى المستشفى؛ حيث تم تغذيته عبر أنبوب تغذية، ووضع علاج من المضادات الحيوية، وقد خرج من المستشفى بعد أسبوع، بعد أن التأمت الجروح في رقبته.