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البنك الدولي: استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 يعزز ريادتها الإقليمية في التحول للاقتصاد الأخضر
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:32 مساءً
بينها قلة الإنتاج.. رئيس شعبة الدواجن يستعرض أسباب زيادة أسعار البيض
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:32 مساءً
شاهد : قذائف ورصاص في بيروت.. وعشرات القناصين على الأسطح
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:26 مساءً
بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:24 مساءً
التعليم تكشف حقيقة اتاحة موقع لتسجيل غياب الطلاب وتوضح إجراءات تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوى
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:23 مساءً
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة لفحص العمارات المجاورة لعقار باب الشعرية المنهار
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:18 مساءً
محافظ القاهرة يتابع إزالة التعارضات في مسار محور عدلي منصور
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:18 مساءً
حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:18 مساءً
راتب محمد صلاح بالإسترليني بعد التجديد مع ليفربول .. الريدز يقدم عرضه الأول لـ «مو»
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:18 مساءً
بحضور 15 سفيرًا .. الإسكندرية تحتضن الأسبوع الثقافي الايبرو أمريكي الثلاثاء المقبل
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:18 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بيلاروس تنشر فيديو لنقل المهاجرين من أراضي بولندا وتكذب تصريحات مسؤوليها
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 09 أكتوبر 2021 02:02 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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