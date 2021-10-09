«التخطيط» تستعرض مستهدفات خطة التعليم قبل الجامعي والفني والبحث العلمي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستثمارات الكلية ومستهدفات ومؤشرات خطة عام 2021/2022 الخاصة بقطاعي التعليم ما قبل الجامعي والفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكلية لقطاع التعليم بلغت 65.3 مليارجنيه في خطة عام 2021/2022 تتضمن 56.4 ملياراستثمارات عامة منها 54.2 مليارجهاز حكومي، بالإضافة إلى 8.9 مليار جنيه استثمارات خاصة.

واضافت في بيان – السبت- أن استثمارات الجهازالحكومي بلغت نحو 15 مليارجنيه منها 97.2% من الخزانة العامة بقيمة 14.68 مليار، ويحظى الديوان العام لوزارة التربية والتعليم بنحو 7.5 ملياروهيئة الأبنية التعليمية بنحو 6.5 مليار.

واشارت السعيد إلى مراعاة عدة اعتبارات في طرح خطة التعليم لعام 2021/2022 تضمنت اتساع الطاقة الاستيعابية للمدارس للقبول جميع الطلاب في سن التعليم لتحقيق مبدأ إتاحة التعليم للجميع، القضاء على ظاهرة تسرب التلاميذ، خاصة في مرحلة التعليم الأساسي، التوجه المكثف نحوتطويرمدارس التعليم الفني بكافة المديريات التعليمية، بالإضافة إلى توفيرالبنية التكنولوجية الأساسية والأجهزة اللازمة لتعظيم المكون التكنولوجي للعملية التعليمية، والتوسع في التعليم التكنولوجي، إلى جانب التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين (STEM)، وتطوير المراكز العلمية الاستكشافية لنشر ثقافة العلوم والابتكار.

وذكرت أن الاستثمارات الحكومية المقدرة للتعليم العالي تبلغ نحو 28.5 مليارجنيه، واستثمارات خطة البحث العلمي تقدربنحو 2.56 ملياربخطة عام 2022/21.

وأشارت السعيد إلى أن خطة عام 2022/21 تستهدف إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة بمدن السلام، شرق بورسعيد، 6 أكتوبر، برج العرب، أسيوط، سمنود (الغربية)، طيبة (الأقصر الجديدة)، فضلًا عن إنشاء جامعة الغردقة بالبحر الأحمر، وجامعة جنوب سيناء بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء 12 جامعة أهلية تابعة للجامعات الحكومية.

واستعرضت مستهدفات خطة التنمية لعام 2022/21 في قطاع التعليم قبل الجامعي والفني والتي تتضمن تحقيق عددًا من الإنجازات تمثلت في إعادة تأهيل وتجهيز 3000 مدرسة بمديريات التربية والتعليم، وإنشاء (10) مدارس فنية تطبيقية، وإنشاء 2256 مدرسة تضم 34.8 ألف فصل، منها 93 مدرسة في المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة التعليمية بإجمالي 1156 فصلًا، شراء 600 ألف تابلت ليصل العدد الإجمالي لأكثر من 2.5 ملیون جهاز، استكمال منصات التعليم عن بعد وتدريب المعلمين، إنشاء 400 فصل ذكي (الفراغات الذكية) من إجمالي خطة إنشاء 24 ألف فصل، استكمال تجهيز 43 مدرسة مصرية يابانية، وإنشاء ثمان مدارس جديدة.

وتضمنت مستهدفات الخطة إنشاء وتجهيز عدد 2 ستوديو لبث القنوات التعليمية، واستكمال تجهيز 19 مدرسة من مدارس المتفوقين STEM، بالإضافة إلى إنشاء أربع مدراس جديدة، إعادة تأهيل 100 مدرسة من مدارس التعليم الفني القائمة لتتواكب مع الجدارات والمناهج الجديدة، مع البدء في مشروع الهوية الرقمية لتغطية الخدمة لعدد 24 مليون طالب على امتداد ثلاثة أعوام.

وأوضحت وزارة التخطيط أن من الإنجازات المستهدفة استكمال إنشاءات جامعة الأزهر، والتطوير التكنولوجي للمعاهد الأزهرية الثانوية، والانتهاء من إحلال وتجديد وتوسع عدد 30 معهدًا أزهريًا، واستكمال مشروع التحول الرقمي لعدد 88 كلية بجامعة الأزهر، واستكمال وتجهيز وإحلال مستشفيات جامعة الأزهر (الحسين، باب الشعرية، الزهراء، مدينة نصر، دمیاط)، ومستشفى طب بنين أسيوط الجامعي.

وفي إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد، أوضحت وزارة التخطيط أن التوجهات المعنية بتطويرالبحث العلمي، تتضمن تفعيل قانون حوافزالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتفعيل دور المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، فضلًا عن الانتهاء من مراكزتجميع وتصنيع الأقمار الصناعية بمدينة الفضاء، والانتهاء من معهد البحوث الإلكترونية، مع استكمال تطويرالبنية التحتية المعلوماتية للجامعات الحكومية، ومواصلة التوسع في الشراكات العلمية العالمية في المشاريع البحثية الممولة من جهات دولية، مثل الاتحاد الأوروبي، ومعاهد الصحة الدولية.