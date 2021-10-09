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نقابة المهندسين بالقاهرة تكرم أبناء المهندسين المتفوقين بالشهادات العامة

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نقابة المهندسين بالقاهرة تكرم أبناء المهندسين المتفوقين بالشهادات العامة نقابة المهندسين بالقاهرة تكرم أبناء المهندسين المتفوقين بالشهادات العامة

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نظمت نقابة المهندسين بالقاهرة، برئاسة اللواء مهندس استشاري، هشام أبوسنه، ولجنة العلاقات العامة والاعلام بالنقابة، حفل تكريم لأبناء المهندسين المتفوقين في الشهادات العامة ( اعدادية – ثانوية عامة ) لعام 2021 بنادي مهندسي القاهرة، ويعد ذلك الاحتفال الثاني خلال أسبوع، عقب قيام النقابة بتكريم المهندسين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وذلك حرصًا من النقابة في استمرار تعزيز ثقافة التقدير والدعم للمهندسين وابنائهم بالتزامن مع احتفالات المصريين بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقدم المهندس هشام أبوسنه رئيس النقابة التهاني إلى الطلاب المتفوقين وأسرهم|، متمنيًا لهم مزيد من التفوق والتقدم في حياتهم المستقبلية معربا عن اعتزازه وتقديره بالطلبة المتفوقين باعتبارهم نماذج مشرفة وأمل وسبيلها للحاق بركب التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في كافة المجالات وطالبهم ببذل المزيد من الاجتهاد والتفوق من أجل تقدم وازدهار وطننا الحبيب متمنيا لهم دوام التقدم والنجاح.

وأشاد المهندسين وأسرهم بهذا التقدير معبرين عن فخرهم بكونهم جزء من عائلة النقابة شاكرين اداراتها وكل من شارك بتنظيم هذه الاحتفالية.

نقابة المهندسين بالقاهرة تكرم ابناء المهندسين المتفوقين بالشهادات العامة
نقابة المهندسين بالقاهرة تكرم ابناء المهندسين المتفوقين بالشهادات العامة

المصرى اليوم

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