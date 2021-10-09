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«كاف» يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراته أمام عزام التنزاني

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«كاف» يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراته أمام عزام التنزاني «كاف» يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراته أمام عزام التنزاني

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تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراته أمام عزام التنزاني في إياب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على عزام التنزاني بملعب نادي عزام بمدينة دار السلام العاصمة، في الثانية من ظهر يوم ١٦ أكتوبر الجاري في إطار لقاء الإياب، حيث تغادر بعثة بيراميدز القاهرة يوم ١٣ الجاري لخوض اللقاء.

وقرر الاتحاد الأفريقي إقامة مباراة الإياب في السابعة من مساء يوم ٢٣ أكتوبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي، وبقيادة طاقم تحكيم من بوروندي.

ويقود الحكم جورج جاتوجاتو من بوروندي إدارة اللقاء، ويعاونه المساعد الأول ديزير نكرونزيزا، والمساعد الثاني هيرفي كاكونزي، والحكم الرابع جافاري ندويمانا، ويراقب اللقاء الصومالي حاجي يابورو، والمنسق العام الليبي عصام شرف الدين، ويراقب إجراءات المصري الدكتور محمد سلطان.

المصرى اليوم

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