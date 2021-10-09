محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل مدرسة التمريض الجديدة

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الاستعدادات النهائية لتشغيل مدرسة التمريض الجديدة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطويرها وتحويلها من مدرسة فنية تجارية إلى مدرسة تمريض للبنات، رافقه خلالها الدكتور أحمد حسن هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، ومدير هيئة الأبنية التعليمية والتربية والتعليم.

واستعرض «الغضبان»، الأعمال التي تمت حتى الآن بالمدرسة استعدادا لبدء استقبال الطالبات وتشغيلها كمدرسة تمريض، مؤكدًا أنه تم التنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم ومحافظة بورسعيد، لتحويل إحدى المدارس التجارية لتكون مدرسة تمريض، وذلك بالتعاون مع شركة إينى الإيطالية، في إطار الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وضمن خطة المحافظة لتوفير العديد من الكوادر الطبية من أطقم التمريض المؤهلين للعمل على أعلى مستوى، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وشدد «الغضبان»، على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدرسة حرصا على سلامة الطالبات، لافتا أن مدرسة التمريض الجديدة تم تذويدها بكافة الإمكانيات والتجهيزات التي توفر مناخ مناسب للطلاب يحقق كافة سبل الراحة ويساهم في إثراء العملية التعليمية ببورسعيد.