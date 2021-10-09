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ضبط عصافير نادرة وقطط وكلاب.. حملة جديدة على سوق الجمعة (صور)

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ضبط عصافير نادرة وقطط وكلاب.. حملة جديدة على سوق الجمعة (صور) ضبط عصافير نادرة وقطط وكلاب.. حملة جديدة على سوق الجمعة (صور)

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قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الأجهزة التنفيذية بالقاهرة شنت حملة جديدة أمس على سوق الجمعة بالسيدة عائشة بحي الخليفة بالتنسيق مع الوزارة وشرطة المرافق والطب البيطرى بالمحافظة والحي، لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التي يتم بيعها بالسوق خاصة، في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لجهود الأجهزة التنفيذية بالقاهرة في المرور الدوري على سوق الجمعة بمنطقة التونسى بالسيدة عائشة بالخليفة لمنع تداول أو بيع الحيوانات البرية والاتجار بها.

جاءت الحملات، استجابة لما نشرته «المصري اليوم»، قبل أسبوعين، تحت عنوان: «سوق الجمعة».. هنا «مافيا» بيع الحيوانات البرية.
وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، السبت، إنه تم ضبط عدد من الباعة الجائلين لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين، بحوزتهم 9 كلاب مختلفة الأنواع والأحجام و4 قطط متنوعة و3 عصافير نادرة و20 فأر من الأنواع النادرة والزينة، مؤكدا إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المضبوطات للطب البيطري لتسلمها لحديقه الحيوان.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لإستمرار الحملات الدورية الأسبوعية على سوق الجمعة لغلقه وضبط أي مخالفات خاصة ببيع الحيوانات البرية ومنع تكرار الواقعة والتنبية على مسئولى حي الخليفة بالمرور الدوري على تلك المنطقة.

كانت «المصري اليوم»، نشرت تحقيقا حول حال السوق، والمخالفات التي يتم ارتكابها به، وجاء به: على بعد خطوات من كوبرى «السيدة عائشة» بمنطقة التونسى، يتوافد المئات من المواطنين من محافظات القاهرة الكبرى، في الساعات الأولى من صباح كل يوم جمعة، للبحث عن ضالتهم من الطيور والحيوانات النادرة والمفترسة داخل «سوق الجمعة».

العشرات من الباعة الجائلين يتسابقون على بيع بضاعتهم الممنوع تداولها أو بيعها عالميًا، صقور ونسور وسلاحف وأقفاص حديدية، هكذا مشهد «السوق»، فبائع يعرض مجموعة من الثعابين غير السامة وأخرى سامة، وقد يصادفك ثعلب صغير يقف محبوسًا داخل أحد تلك الأقفاص.

ضبط عصافير نادرة وقطط وكلاب في حملة جديدة على سوق الجمعة
ضبط عصافير نادرة وقطط وكلاب في حملة جديدة على سوق الجمعة
ضبط عصافير نادرة وقطط وكلاب في حملة جديدة على سوق الجمعة
ضبط عصافير نادرة وقطط وكلاب في حملة جديدة على سوق الجمعة
ضبط عصافير نادرة وقطط وكلاب في حملة جديدة على سوق الجمعة
ضبط عصافير نادرة وقطط وكلاب في حملة جديدة على سوق الجمعة
ضبط عصافير نادرة وقطط وكلاب في حملة جديدة على سوق الجمعة

المصرى اليوم

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