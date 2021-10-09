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«عبدالغفار» و«الخشت» يشهدان تحية العلم وعزف النشيد الوطني أمام قبة حرم جامعة القاهرة

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«عبدالغفار» و«الخشت» يشهدان تحية العلم وعزف النشيد الوطني أمام قبة حرم جامعة القاهرة «عبدالغفار» و«الخشت» يشهدان تحية العلم وعزف النشيد الوطني أمام قبة حرم جامعة القاهرة

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شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة وجمع كبير من طلاب الجامعة، تحية العلم الوطني أمام قبة جامعة القاهرة، مع انطلاقة اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2021- 2022، تلاها طابور عرض لحملة الأعلام وعزف النشيد الوطني على أنغام الموسيقى العسكرية.

قال الدكتور محمد الخشت، إن تحية العلم المصري تُعد رمزًا للولاء والانتماء والوطنية، وهو أمر وواجب وطني ينبع من داخلنا كتحية نقدمها لوطننا، ولكي نجدد العهد ونجدد الوعد ولاءً وحبًا لمصر.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد أقر في وقت سابق الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2021- 2022، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول اليوم السبت 9 أكتوبر، وتستمر 14 أسبوعًا تنتهي الخميس 13 يناير 2022، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 15 يناير وحتى الخميس 3 فبراير 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وتكون إجازة منتصف العام من السبت 5 فبراير وتنتهي يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022 ولمدة 16 أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 9 يونيو 2022.

عبد الغفار والخشت يشهدان تحية العلم وعزف النشيد الوطنى أمام قبة حرم جامعة القاهرة
عبد الغفار والخشت يشهدان تحية العلم وعزف النشيد الوطنى أمام قبة حرم جامعة القاهرة
عبد الغفار والخشت يشهدان تحية العلم وعزف النشيد الوطنى أمام قبة حرم جامعة القاهرة
عبد الغفار والخشت يشهدان تحية العلم وعزف النشيد الوطنى أمام قبة حرم جامعة القاهرة
عبد الغفار والخشت يشهدان تحية العلم وعزف النشيد الوطنى أمام قبة حرم جامعة القاهرة
عبد الغفار والخشت يشهدان تحية العلم وعزف النشيد الوطنى أمام قبة حرم جامعة القاهرة

المصرى اليوم

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