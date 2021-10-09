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الغاز تقفز 400% .. ومصانع بريطانيا تهدد بوقف الإنتاج

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أسعار الغاز تقفز 400% .. ومصانع بريطانيا تهدد بوقف الإنتاج الغاز تقفز 400% .. ومصانع بريطانيا تهدد بوقف الإنتاج

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حذرت المصانع التي تستخدم الطاقة بكثافة في بريطانيا، بما في ذلك منتجي الصلب والزجاج والسيراميك والورق، من أنها قد تضطر لوقف الإنتاج إذا ما لم يتم فعل شيء حيال ارتفاع الغاز بالجملة.

هذا وقد قفزت أسعار بيع الغاز بالجملة بنسبة 400 % هذا العام في أوروبا لأسباب من بينها انخفاض المخزونات والطلب القوي من آسيا مما وضع ضغوطا خاصة على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وعقد قادة قطاع الصناعة محادثات يوم الجمعة مع وزير الأعمال كواسي كوارتنج لكنهم قالوا إن هذه المحادثات انتهت بلا حلول فورية.

وقال المدير العام لشركة (يو.كيه ستيل)، جاريث ستيس، إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراء، فإن ما سنراه بشكل أساسي بالنسبة لقطاع الصلب هو المزيد من توقف الإنتاج في أوقات معينة من اليوم وستصبح عمليات التوقف تلك فيما بعد أطول.

المصرى اليوم

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